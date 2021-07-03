Ticaret borsalarında 565 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

Türkiye'nin önemli gıda ürünlerinden fındıkta üretim ve ticaret faaliyetleri sürüyor. Ticaret borsalarında Ağustos 2020-Mayıs 2021 döneminde yaklaşık 565 bin 130 ton fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsası açıklama yaparak, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, söz konusu dönemde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verdi.

Buna göre, Ağustos 2020-Mayıs 2021 döneminde borsalarda toplam 565 bin 130 ton fındık işlem gördü.

EN FAZLA FINDIKTA İŞLEM ORDU'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

En fazla işlemin 118 bin 999 tonla Ordu'da gerçekleştirildiği, bu kenti 100 bin 952 tonla Sakarya, 87 bin 624 tonla Düzce ve 68 bin 698 tonla Giresun Ticaret Borsalarının izlediği kaydedildi.