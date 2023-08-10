Ticaret Müşavirler ve Ataşeler bir yılda 380 binden fazla talebe yanıt verdi Ticaret Bakanlığı iş dünyasını yurt dışı teşkilatları ile iletişime geçmeye davet ederek, ilgili linkleri paylaştı.

ensonhaber.com

Ticaret Bakanlığı, yurt dışı teşkilatında görevli Ticaret Müşavirler ve Ataşeler ile ilgili bilgi verdi.

Halihazırda 109 ülkede görev yapan Ticaret Müşavirler ve Ataşelerin ithalatçı firma bilgileri dahil hedef pazarlara ilişkin pek çok konuda danışmanlık hizmeti verdiğini hatırlatan Bakanlık, 2022 yılında iş dünyasından gelen 380 binden fazla talebe yanıt vererek firmalara destek olunduğu hatırlatıldı.

"İş dünyamızı yurt dışı teşkilatımız ile iletişime geçmeye davet ediyoruz."

Ticaret Bakanlığı'nın "İş dünyamızı yurt dışı teşkilatımız ile iletişime geçmeye davet ediyoruz." dilerek yayınladığı bilgi şöyle:

Ülkelere ilişkin bilgiler

Ticaret Müşavirlerimiz ile Elektronik Sohbet Toplantıları" etkinlikleri ile görev yaptıkları ülkelere ilişkin bilgileri çevrimiçi olarak iş dünyamıza aktarmaktadır. (https://tagm.ticaret.gov.tr),

Dış Talepler Bülteni

Kendilerine ulaşan alım taleplerini ve ihale bilgilerini "Dış Talepler Bülteni" (https://distalep.ticaret.gov.tr) vasıtasıyla iş dünyamız ile paylaşmaktadır.

Görev yaptıkları ülkelere ilişkin güncel bilgileri (https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog) sayfasından yayınlamaktadır.

Müşavire Danışın

Ticaret Müşavirliklerimize ve Ataşeliklerimize Bakanlığımızın Müşavire Danışın uygulaması (https://musaviredanisin.ticaret.gov.tr) üzerinden 7/24 erişim sağlanabilmektedir.