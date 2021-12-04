Ticari araçlarda kamera zorunluluğu ertelendi

TŞOF Başkanı Apaydın, bir açıklama yaparak, taksi, minibüs ve otobüs cinsi araçlarda kamera zorunluluğunun 2022 yılının Aralık ayı sonuna kadar ertelendiğini bildirdi.

Taksi, minibüs ve otobüslere güvenlik önceliği gerekçesiyle kamera zorunluluğu getirilmişti. Araçlarda kayıt yapabilen ön ve iç kamera ile kayıt cihazının bulundurulması ve aktif halde tutulması zorunluluğu 2022 yılının Aralık ayı sonuna kadar ertelendi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, taksi, minibüs ve otobüs cinsi araçlarda kamera zorunluluğu ertelenesinin nedenini; uygulamayla ilgili esnafın, kamera taktırmak için gereken maliyeti karşılamakta zorlanması olarak gösterdi.

“ERTELEMENİN NEDENİ ŞOFÖR ESNAFINA MADDİ YÜK GETİRMESİ”

Bazı ticari araçlarda kamera zorunluluğunun ertelendiğini bildiren Apaydın, “Şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan taksi, minibüs ve otobüs cinsi taşıtlarda kayıt yapabilen ön ve iç kamera ile kayıt cihazının bulundurulması ve aktif halde tutulması zorunluluğu 2022 yılının Aralık ayı sonuna kadar ertelendi. Şoför esnafımıza maddi anlamda bir yük getiren ve pandemi sürecinin devam ettiği bu dönemlerde kendisini zorlayacak olan bu kamera zorunluluğunun ertelenmesi kararı rahatlatıcı oldu.





BU ZAMAN ZARFINDA TEKRAR BİR KARARA VARILABİLİNİR

Bir yıllık zaman diliminde, birçok tartışmayı da beraberinde getiren bu konu ile ilgili detaylı olarak düşünülüp tekrar bir karara varılabilir.” dedi.