Ticari mal ve hizmet tedarikinde uygulanan temerrüt faizi yükseltildi

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde 53,25'e çıkardı.

TCMB tarafından "Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ"i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

TEMERRÜT FAİZİ YÜZDE 53,25'E YÜKSELDİ

Bu kapsamda mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı, yıllık yüzde 53,25'e yükseltildi.

Söz konusu oran, 2024 yılı başında yüzde 48 olarak belirlenmişti.

ALACAK TAHSİLİ MASRAFLARI: 1.475 LİRA

Öte yandan, alacak tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 1.475 liraya çıkarıldı. Bu tutar geçen sene 1.310 lira olarak tespit edilmişti.

Söz konusu kararlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 1.530'uncu maddesi uyarınca alındı.