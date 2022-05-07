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Tiftik desteğine yüzde yüz artış
Bakan Vahit Kirişci, tiftik desteklerinde yükseltme yaptıklarını açıkladı.
- 07.05.2022 - 13:59
- Güncelleme : 07.05.2022 - 14:35
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tiftik destekleriyle ilgili bir müjde duyurdu.
Bakan Vahit Kirişci desteklerde yüzde yüz bir artış yaptıklarını belirtti.
Destek tutarları
Güncel destek tutarları şu şekilde:
Oğlak tiftik desteği 35 lirayken 70 liraya yükseltildi.
Anaç tiftik ile ilgili 30 liralık destek de 60 lira oldu.