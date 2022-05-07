Tiftik desteğine yüzde yüz artış

Bakan Vahit Kirişci, tiftik desteklerinde yükseltme yaptıklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tiftik destekleriyle ilgili bir müjde duyurdu.

Bakan Vahit Kirişci desteklerde yüzde yüz bir artış yaptıklarını belirtti.

Destek tutarları

Güncel destek tutarları şu şekilde:

Oğlak tiftik desteği 35 lirayken 70 liraya yükseltildi.

Anaç tiftik ile ilgili 30 liralık destek de 60 lira oldu.