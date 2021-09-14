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- TİGEM 15 safkan elit Arap koşu tayı satacak
TİGEM 15 safkan elit Arap koşu tayı satacak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 15 safkan elit Arap koşu tayının açık artırma usulüyle teker teker satışını gerçekleştirecek. Her bir tay için 20 bin lira teminat yatırılması gerekiyor.
- AA
- 14.09.2021 - 08:51
- Güncelleme : 14.09.2021 - 09:42
Yarış atları özel olarak yetiştiriliyor. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) de belirli aralıklarla yetiştirdiği yarış atlarını satışa çıkartıyor.
TİGEM'e bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nün Resmi Gazete'de yayınlanan ilanına göre, ihale 28 Eylül saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.
15 SAFKAN ELİT ARAP KOŞU TAYI AÇIK ARTIRMA USULÜYLE SATILACAK
TİGEM’in yetiştirdiği 15 safkan elit Arap koşu tayının açık artırma usulüyle teker teker satışını kapsayan ihalede, geçici teminat her bir tay için 20 bin lira olacak.