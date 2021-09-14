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TİGEM 15 safkan elit Arap koşu tayı satacak

TİGEM 15 safkan elit Arap koşu tayı satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 15 safkan elit Arap koşu tayının açık artırma usulüyle teker teker satışını gerçekleştirecek. Her bir tay için 20 bin lira teminat yatırılması gerekiyor.