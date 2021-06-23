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    TİGEM 43 baş safkan Arap koşu tayı satıyor

    Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Karacabey Tarım İşletmesi'ne ait 43 baş safkan Arap koşu tayının, açık artırma usulüyle satılmasına karar verildi.
    • AA
    • 23.06.2021 - 09:24
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 09:45
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    TİGEM 43 baş safkan Arap koşu tayı satıyor

    Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) Resmi Gazete'de yayınlanan ilanına göre, 43 baş safkan Arap koşu tayının tek tek açık artırma usulüyle satışı gerçekleştirilecek.

    İHALE, KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ ATÇILIK TESİSLERİNDE

    Söz konusu ihale, 27 Temmuz'da Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Atçılık Tesisleri'nde yapılacak.

    GEÇİCİ TEMİNAT AT BAŞINA 5 BİN LİRA OLARAK BELİRLENDİ

    Tay başına geçici teminatın 5 bin lira olduğu ihaleye ilişkin şartname, TİGEM'de görülebilecek.

    TİGEM 43 baş safkan Arap koşu tayı satıyor #1

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