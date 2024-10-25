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TİGEM Dalaman tesisi için 800 arı kovanı alımı yapacak

TİGEM Dalaman tesisi için 800 arı kovanı alımı yapacak TİGEM, tarım ve hayvancılıkta yaptığı atılımlara arıcılık kolunda da yatırım yapmaya devam ediyor.