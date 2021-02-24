TİGEM biyogaz tesisini ihale ile 15 yıllığına kiralayacak

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, biyogaz tesisini ilave kapasite artırımıyla 15 yıllığına kiraya verecek.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde bulunan biyogaz tesisinin (225 kWe) ilave kapasite artırımıyla 15 yıllığına kiralanmasına ilişkin ihale, 8 Mart saat 10.30'da kapalı zarf teklif alma yöntemiyle yapılacak.

TEKLİF MEKTUPLARI 8 MART'A KADAR VERİLEBİLİR

Kurumun Resmi Gazete'de yayınlanan ilanına göre, teklif mektuplarının en geç söz konusu tarihe kadar TİGEM Genel Evrak servisine verilmesi gerekiyor.

TEMİNAT VE KİRA BEDELİ

İhalede, yıllık tahmini kira bedeli KDV hariç 271 bin 800 lira ve ihale geçici teminatı 27 bin 180 lira olarak belirlendi.