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    TİGEM ihaleyle 60 safkan Arap tayı satacak

    TİGEM daha önce ilan ettiği gibi şimdi de 60 safkan Arap atının satışı ile ilgili ihale düzenliyor.
    • 02.06.2022 - 10:31
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    TİGEM ihaleyle 60 safkan Arap tayı satacak

    Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Türkiye'nin tarım ve tarıma dayalı sanayinin ihtiyacı olan mal ve hizmetleri üretmek amacı ile faaliyetlerine devam ediyor. TİGEM, bu kapsamda 60 safkan Arap tayını "açık artırma usulü" ile satacağını duyurdu.

    Tayların satışına ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı

    TİGEM'in Resmi Gazete'de yayınlanan ilanına göre, Sultansuyu Tarım İşletmesi yetiştirmesi, 2020-2021 doğumlu 31 baş dişi ve 29 erkek olmak üzere toplam 60 baş safkan Arap tayının tek tek açık artırma usulüyle satışı gerçekleştirilecek.

    Tay başına geçici teminat bedeli 10 bin lira

    AA'nın haberine göre, ihale, 14 Haziran'da Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Atçılık Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Tay başına geçici teminat bedeli 10 bin lira olarak belirlendi.

    TİGEM ihaleyle 60 safkan Arap tayı satacak #1


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