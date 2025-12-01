TİGEM, 14 Arap kısrağını satmak için açık artırma başlatıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarım ve hayvancılıkta olduğu gibi at yetiştiriciliğinde de profesyonel çalışmalar yürütüyor.

TİGEM'in Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, safkan 14 Arap kısrağının satışını yapacak.

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

SATIŞ AÇIK ARTIRMA USULÜYLE YAPILACAK

Buna göre, 14 baş safkan Arap kısrağı, hibrit model kapsamında (fiziki-çevrim içi) açık artırma usulüyle tek tek satılacak.

Müşteriler TİGEM e-Tay Satış Platformu (https://e-taysatis.tigem.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda teklif verebilecekleri gibi fiziki olarak işletmeye gelerek komisyona teklif sunabilecek.

GEÇİCİ TEMİNAT: AT BAŞINA 50 BİN LİRA

Geçici teminat tutarı kısrak başına 50 bin lira olan ihale, 12 Aralık saat 14.30'da Bursa Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü İhale Salonu'nda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.