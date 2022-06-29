TİGEM tay satışından 5,2 milyon lira gelir elde etti

TİGEM tay satışından 5,2 milyon lira gelir elde etti

TİGEM Karacabey Harası’nda 50 tayın satışından 5 milyon 265 bin lira gelir elde edildiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Karacabey Harası’nda 50 tayın satışından 5 milyon 265 bin lira gelir elde edildi.

"Kızıl Gezegen" isimli tay 460 bin lira

İhalede 60 Arap koşu tayından 50’si satılırken "Kızıl Gezegen" isimli tay 460 bin liradan alıcı buldu. TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak’ın açılış konuşmasıyla başlayan satışın en yüksek fiyatla alıcı bulan tayı "Kızıl Gezegen", Muhannad Daravsha tarafından 460 bin liraya satın alındı.

50 taydan toplam 5 milyon 265 bin lira satış hasılat

TİGEM 2022 yılının ikinci koşu tayı satışı, Karacabey Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirildi. Karacabey Tarım İşletmesi yetiştirmesi safkanların camianın beğenisine sunulduğu açık artırmada, ortalama 105 bin lira fiyatla 50 tay satıldı. Satışlarda toplam 5 milyon 265 bin lira satış hasılatı elde edildi.

Temmuz ihalesinin tarihi belli

İHA'nın haberine göre, TİGEM’in 2022 yılında düzenleyeceği bir sonraki koşu tayı satışında, Anadolu Tarım İşletmesi yetiştirmesi taylar 26 Temmuz 2022 Salı günü Karacabey Tarım İşletmesinde düzenlenecek ihaleyle camianın beğenisine sunulacak.