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    TİGEM tohumluk patates üretimi için arazi kiraya verecek

    Patateste tohumluk yetiştirmek için TİGEM tesisleri devreye giriyor.
    • 22.11.2022 - 09:33
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    TİGEM tohumluk patates üretimi için arazi kiraya verecek

    Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM), toplam 7 bin 13 dekar araziyi patates tohumu üretimi amacıyla sezonluk kiraya vereceği haberi Resmi Gazete'de yayınlandı.

    7 bin 13 dekar arazi kiralanacak

    Buna göre, Altınova, Gözlü ve Konuklar tarım işletmesi müdürlüklerine ait toplam 7 bin 13 dekar arazi, patates tohumu üretimi yapılmak üzere sezonluk olarak 16 parti halinde kiraya verilecek.

    TİGEM tohumluk patates üretimi için arazi kiraya verecek #1

    İhale ile kiralama yapılacak

    Kiralamaya ilişkin ihale, 7 Aralık Çarşamba saat 14.30'da TİGEM'de yapılacak.

    AA'nın haberine göre, ihaleye ait geçici teminat, muhammen bedel, parsel numaraları ve benzeri bilgiler idari şartnamede görülebilecek.


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