TİGEM tohumluk patates üretimi için arazi kiraya verecek

Patateste tohumluk yetiştirmek için TİGEM tesisleri devreye giriyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM), toplam 7 bin 13 dekar araziyi patates tohumu üretimi amacıyla sezonluk kiraya vereceği haberi Resmi Gazete'de yayınlandı.

7 bin 13 dekar arazi kiralanacak

Buna göre, Altınova, Gözlü ve Konuklar tarım işletmesi müdürlüklerine ait toplam 7 bin 13 dekar arazi, patates tohumu üretimi yapılmak üzere sezonluk olarak 16 parti halinde kiraya verilecek.

İhale ile kiralama yapılacak

Kiralamaya ilişkin ihale, 7 Aralık Çarşamba saat 14.30'da TİGEM'de yapılacak.

AA'nın haberine göre, ihaleye ait geçici teminat, muhammen bedel, parsel numaraları ve benzeri bilgiler idari şartnamede görülebilecek.