TİM: 2 Ocak’ta tarihin en yüksek ihracat performansını açıklayacağız

İhracatta rakamlar ve hedefler yükseldi. TİM Başkanı Gültepe de yılın son ayı verisinin açıklanacağı 2 Ocak için rekor beklentisini dile getirdi.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB), 2021 Yılı İhracat Şampiyonlarını, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül töreni ile açıkladı.

Törende, 2021 yılında 11 alt sektörde en çok ihracat yapan, ihracatını en fazla artıran firmalar ile en yüksek ihraç birim fiyatına sahip olan 41 firmaya toplamda 69 ödül takdim edildi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, 2022’yi hedefin üzerinde, 252 milyar dolar civarında bir ihracatla kapatacaklarını belirterek, "2 Ocak’ta Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla tarihimizin en yüksek ihracat performansını açıklayacağız. Hizmet ihracatında da 85 milyar dolarla yine bugüne kadarki en yüksek değere ulaşacağız." dedi.

Çimento sektörü 11 ayda 5,2 milyar dolarlarlık ihracata ulaştı

Törenin açılışında konuşan Gültepe, çimento, cam ve seramik sektörlerinin 5 yılda ihracatta yüzde 100’ün üzerinde bir artışa imza attığına işaret ederek, "Yüksek enerji maliyetlerine rağmen artırmaya da devam ediyorlar. 2021’i 4,8 milyar dolarla kapatan sektör, bu yıl 11 ayda 5,2 milyar dolarlara ulaştı. Yılı inşallah 5,5 milyar doların üzerinde kapatacağız." diye konuştu.

Yerlilik oranı en yüksek sektör

Gültepe, çimento, cam ve seramiğin yerlilik oranının en yüksek olduğu sektörler arasında yer aldığını ifade ederek, "Yani bu sektörler yerli kaynaklarımıza değer katıyor, ülkemize net döviz kazandırıyor. Katkının gelecekte artarak devam edeceğinden hiç kuşkum yok. Çünkü modern tesislerle sektörün üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliği her yıl daha da artıyor. Tasarım kapasitesi ve esnek yapısı küresel pazarlarda sektöre avantaj sağlıyor. Ancak 2026’da yürürlüğe girecek sınırda karbon düzenlemesinin bir maliyeti olacak. Karbon vergisi maliyetini en aza indirmek için devlet-sektör iş birliğinde önümüzdeki üç yılı çok iyi değerlendirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"2022'yi 252 milyar dolar civarında ihracatla kapatacağız"

AA'nın haberine göre, Gültepe, 2022’yi hedeflerinin üzerinde, 252 milyar dolar civarında bir ihracatla kapatacaklarına dikkati çekerek, "2 Ocak’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla tarihimizin en yüksek ihracat performansını açıklayacağız. Hizmet ihracatında da 85 milyar dolarla yine bugüne kadarki en yüksek değere ulaşacağız. Biz ihracatımızı iki yıl içinde en az 300 milyar dolara çıkarmayı, uzun vadede ise Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına sokmayı hedefliyoruz. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için ihracatımızı her yıl en az 10 artırmamız gerekiyor. 2023’e de bu hedefle başlayacağız." açıklamasını yaptı.