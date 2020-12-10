TİM: 2020 yılının ilk 9 ayında küresel ticaret yüzde 9,4 daraldı

TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracattaki gelişmeleri değerlendirerek küresel ticaretteki daralmaya rağmen, 2021'in Türkiye'nin ihracatta yıldız senesi olacağını söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Çırağan Sarayı'nda düzenlenen 4. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde, ihracat ve dünya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zirvenin bu yıl "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ekonominin Yeniden Dizayn Edilmesi" başlığıyla düzenlendiğini bildiren Gülle, etkinlikten önemli sonuçlar alınacağına inandığını ifade etti.

"2020'DE KÜRESEL TİCARETTE DARALMANIN YÜZDE 8 DOLAYINDA OLMASI BEKLENİYOR"

Gülle, pandemi sonrasında kalkınmanın yönünün küresel ticaretin yönüyle aynı olacağını, bu sebeple tarihin Türkiye'ye büyük bir sorumluluk yüklediğini söyledi.

Türkiye'nin bu yükü taşıyacak azme ve kararlılığa sahip olduğunu vurgulayan Gülle, şöyle konuştu:

"2020 yılının ilk 9 ayında küresel ticaret yüzde 9,4 daralmış durumda. Birçok ülkenin ihracatı ise bu dönemde çift haneli daralmayla karşı karşıya kaldı. Yılın ilk 9 ayında Rusya'nın ihracatı yüzde 23, Fransa'nın ihracatı yüzde 19, Hindistan'ın ihracatı ise yüzde 18 daraldı. 2020'de küresel ticarette yıllık bazda daralmanın ise yüzde 8 dolayında olması beklenmekte."

"KASIM AYINDA OLDUKÇA BAŞARILI BİR PERFORMANS GÖSTERDİK"

İsmail Gülle, küresel ekonomik büyüme tarafında kuruluşların son güncellemelerinin olumlu gelmesine karşın 2020'de küresel ekonominin yüzde 4-5 seviyesinde daralmasının beklendiğini aktardı.

Pandemi sürecinin Türkiye'nin ihracatında da belirgin etkilere sebep olduğunu ifade eden Gülle, "2020 yılında ihracat tablomuzu kısaca değerlendirdiğimizde dinamik bir süreç yaşadığımızı söyleyebiliriz." dedi.

“2020 İHRACAT HEDEFİMİZ OLAN 165.9 MİLYAR DOLARI AŞACAĞIZ”

Ocak ve şubat aylarında Cumhuriyet tarihi rekorlarını kıran Türkiye ihracatının, mart ayıyla birlikte özellikle önemli pazarlarda yaşanan talep şoku neticesinde gerilediğini hatırlatan Gülle, şunları kaydetti:

"Haziran ayında atılan normalleşme adımlarıyla beraber her ay daha da başarılı performanslara imza attık. Öyle ki eylül ve ekim aylarında başarımızı rekorlarla taçlandırdık. Kasım ayında ise pek çok pazarımızda kısıtlamaların geri dönmesine ve takvimin olumsuz etkisine rağmen oldukça başarılı bir performans gösterdik. Yıl sonunda Yeni Ekonomi Programı'ndaki 2020 yılı ihracat hedefimiz olan 165 milyar 900 milyon doları aşacağımıza inanıyorum.”

“2021 YILDIZ SENEMİZ OLACAK”

Türk ihracatçılarının çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürdüğünü ifade eden Gülle, "Son aylarda özellikle hazır giyim, halı, mobilya ve yaş meyve sebze sektörlerimiz, aylık bazda ihracatta rekor kırdı. İnanıyoruz ki 2021, pandeminin gücünün kırılmasıyla ihracatta yıldız senemiz olacak." dedi

"ÜRETİM AĞIMIZI PANDEMİNİN BİZE HATIRLATTIĞI DEĞERLER ÜZERİNE İNŞA ETMELİYİZ"

TİM olarak üretimde çevre bilincini geliştirmek, güvenli üretim ilkelerini standartlaştırmak ve yeşil mutabakata uyum sürecini hızlandırma konularının ajandalarında en öncelikli konular arasında yer aldığını aktaran Gülle, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde tüm üretim ağımızı pandemiye göre değil, pandeminin bize hatırlattığı değerler üzerine inşa etmeliyiz. Bu noktada dijitalleşme ve otomasyon, hijyen ve sağlık yönetimi, tıbbi güvenlik, gıda ve tarım, kritik mallarda tedarik yönetimi ve bölgesel iş birlikleri başlıkları öne çıkıyor. Bu başlıklarda atacağımız her adım, yarınlarımızın teminatı olacaktır. Yakın gelecekte 'Küresel Ticarette Ortak Sürdürülebilirlik Kuralları' uygulanmaya başladığında bu dönüşüme öncesinden hazır olmalı ve rekabet gücümüzü her alanda artırmalıyız."