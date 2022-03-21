TİM, ABD ile ihracat hedefine kitlendi

TİM, ABD ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacminin, daha önce belirlenen 100 milyar dolarlık hedefe ulaşması için çalışmalarını artırdı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, ABD’de Ticari Diplomasi Etkinlikleri’ni gerçekleştirdi.

TİM, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile sektörlerinin önde gelen ihracatçılarının yoğun katılımıyla Dubai’ye, Tel Aviv’e ve son olarak da Barselona’ya ticaret heyetleri düzenleyerek 2022 yılına hızlı bir başlangıç yaptı.

ABD'YE TİCARİ DİPLOMASİ ETKİNLİĞİ

TİM, bu kez de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda ABD’de Ticari Diplomasi Etkinlikleri’ni gerçekleştirdi. ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefi çerçevesinde düzenlenen, toplantıya yetkililer ve birçok iş insanı katıldı.

"Transatlantik İhracatında Türkiye’nin Rolünün Artırılmasına Yönelik Panel Serisi ve Ticari Diplomasi Faaliyetleri’" projesi hakkında değerlendirmelerde bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Heyetimiz ABD’li bürokratlar ve ekonomi yetkilileri ile verimli toplantılar gerçekleştirdi. Türkiye ile ABD arasındaki siyasi sorunların hükümetler arasında samimi bir şekilde çözülmesi gerektiğini kendilerine ifade ettik. Ayrıca demir-çeliğe uygulanan anti damping uygulamaları ile çelik ve alüminyumda uygulanan vergilerin karşılıklı ticareti olumsuz etkilediğini ifade ettik.” dedi.

“TÜRKİYE İLE ABD ARASINDAKİ TİCARETTE GÖSTERGELER İLERİ GİDİYOR”

2021 yılı sonunda ABD ile ticaret hacminin yüzde 29 artış göstererek 28 milyar dolarlık rekor bir seviyeye ulaştığını belirten TİM Başkanı Gülle, “ABD ile ticaret hacmimiz 28 milyar dolara ulaştı ve göstergeler gelecek için de olumlu bir şekilde ileri gidiyor. Türkiye’nin ABD ile olan ticaretinde gıda sektörümüzün payının çok düşük olduğunu ve bu konuda çok daha yol alınması gerektiği konusunda ABD tarafı ile fikir birliğine vardık. ABD Ticaret Bakanı yakında Türkiye’ ye gelecek. Bu konuda karşılıklı bir takım protokoller imzalanması bekleniyor.” şeklinde konuştu.

“SORUNLARA DEĞİL FIRSATLARA BAKMALIYIZ”

Türk heyetinin gerçekleştirmiş olduğu ziyaretin çok verimli geçtiğini, iki taraf arasında çok iyi diyalogların başladığını belirten TİM Marka Konseyi Başkan Vekili Süleyman Orakçıoğlu, “Biz bu ziyareti pozitif bir başlangıç olarak görüyoruz. Dört gün içinde çok sayıda toplantı ve görüşme gerçekleştirdik. Yaklaşımlar pozitifti. Özellikle ticari diplomasinin ortaya koyduğu gelişim ile ilgili birlikte çok şeyler yapılacağı konusunda hemfikir kaldık.” şeklinde konuştu.