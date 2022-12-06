TİM, asgari ücret artışının rekabetçiliği etkileyeceği görüşünde

Tim Başkanı Gültepe, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretle ilgili olarak 500 dolar (9 bin 300 lira) ya da 600 dolarlık (11 bin 160 lira) rakamların üreticiyi zorlayacağı görüşünü savundu.

Asgari ücret için ilk toplantı yarın. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, asgari ücret tartışmalarına katılarak, yüksek rakamların rekabetçiliği azaltacağını belirtti.

İhracat, Türkiye ekonomisi için en önemli girdilerin başındayken, ihracatçı ve üreticiler adına konuşan TİM Başkanı, asgari ücretin belirli bir sınırı aşmasının kendilerinin maliyetlerini artıracağı için rekabetlerini olumsuz etkileyeceğini savundu.

"Asgari ücret 500-600 dolar olursa..."

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "(Asgari ücret) 2023 yılında eğer üretici ve ihracatçı 500-600 dolar (9 bin 300 lira-11 bin 160 lira) gibi rakamlarla karşılaşırsa rekabetçiliğimizi çok daha fazla kaybederiz. 2023 yılında 275 milyar dolar ihracat hedefimizi yakalama şansımız kalmaz." dedi.

"Hedefimiz ihracatı yüzde 10 büyütmek"

2022 son çeyreği ve 2023 yılının ilk çeyreğinin zor geçebileceğini aktaran Gültepe, "Bizim hedefimiz 2023 yılında ilk 6 ayında olmasa bile ikinci 6 ayında Türkiye ihracatını yüzde 10 büyütmek. 2022 yılı başında ortaya konulan 250 milyar dolarlık hedefine Türkiye Cumhuriyeti ihracatçısı olarak ulaştık. 12 aylık ihracatın 252 milyar dolar civarında olacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

"Kurun da enflasyon kadar artması gerektiğini düşünüyoruz"

Asgari ücret konusuna da değinen Gültepe, komisyonun çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Her iki tarafın da memnun olacağı bir sonucun çıkmasını umuyoruz. Enflasyonun yüksek olduğu yerlerde beklenti de yüksek oluyor. 2022 yılında bunu yaşadık. Ocak ve temmuzda iki zam verildi. Fiyat verenler ve satanlar çok hassas olmalı. Vererek ve fiyatları yükselterek bir yere gidemeyiz. Kurun da enflasyon kadar artması gerektiğini düşünüyoruz. Enflasyon artarken kur aynı kalırsa Türkiye rekabetçiliğini kaybeder. Mevcut pazarlarda aşağı doğru bir gerileme başlar. (Asgari ücret) 2023 yılında eğer üretici ve ihracatçı 500-600 dolar gibi rakamlarla karşılaşırsa rekabetçiliğimizi çok daha fazla kaybederiz. 2023 yılında ortaya koyduğumuz 275 milyar dolar ihracat hedefimizi yakalama şansımız kalmaz."