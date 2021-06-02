TİM: Cumhuriyet tarihinin ilk 5 aylık ihracat rekoru kırıldı

TİM Başkanı İsmail Gülle, düzenlenen toplantıda, mayıs ayı ihracatıyla beraber, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak-mayıs dönemi ihracatının gerçekleştiğini belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Mehmet Muş‘un katılımıyla mayıs ayı geçici dış ticaret verilerini, Ankara’da düzenlediği toplantıyla açıkladı.

İŞ GÜNÜ SAYISI DÜŞMESİNE RAĞMEN EN YÜKSEK İKİNCİ MAYIS AYI İHRACATI OLDU

Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre, mayıs ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla, 16 milyar 480 milyon dolara ulaştı. Nisan ayı ile beraber son 5 ayı üst üste rekorla kapatan ihracat ailesi, geçtiğimiz ay bayram ve hafta sonu tatillerinin iş günü sayısını düşürmesi ve tam kapanma tedbirlerine rağmen tüm zamanların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracatını gerçekleştirdi. Türk ihracatçı, bu yılın ocak-mayıs döneminde ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3 artışla 85 milyar 220 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ilk 5 aylık ihracatına imza attı. Son 12 ayda, bir önceki aynı döneme göre, yüzde 16,6 artışla 193 milyar 267 milyon dolarlık ihracata imza atan ihracat ailesi, 200 milyar dolarlık hedefe emin adımlarla ilerlendiğini gösterdi.

“İHRACATÇIMIZIN HIZLA AŞILANMASI ÖNEM ARZ EDİYOR”

TİM Başkanı İsmail Gülle, “Haziran ayında inşallah hızlı bir aşılama kampanyasıyla beraber, normalleşme hız kazanacak. Bu noktada, ihracat ailesi dünyanın birçok noktasıyla doğrudan teması olması nedeniyle risk altında. Ayrıca, önemli pazarlarımızın aşı pasaportu uygulamasına başlamış olması, pazara erişimi noktasında çeşitli sorunları beraberinde getirmektedir. İhracat ailemiz, hükümetimizden, bu minvalde, aşılama programında öncelikli gruplar arasına dahil edilmeyi talep etmektedir. Özellikle yeşil pasaport hamili ihracatçılarımızın seyahatlerinde problem yaşamaması adına hızla aşılanması önem arz etmektedir.” dedi.

"İLK 5 AYDA İHRACAT 85 MİLYAR DOLARI GEÇTİ"

Mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, “Mayısta ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 65,5’lik artışla, 16 milyar 480 milyon dolar oldu. Yılın ilk 5 ayında ise ihracatımız, yüzde 38,3’lük artışla 85 milyar 220 milyon dolara ulaştı. Son 12 ayda 193 milyar 267 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, yıllık ihracat hedefimiz olan 184 milyar doların üzerinde bir seviyeye eriştik. İnşallah çok daha yüksek rakamlara, 200 milyar dolarlara hep birlikte ulaşacağız.” ifadelerini kullandı.

"25 SEKTÖR İHRACATI ARTIRDI; ÇELİK SEKTÖRÜ LİDERLİĞE YÜKSELDİ"

Mayıs ayında sektörlerin performansı ile ilgili Gülle, şunları söyledi: “Bir önceki yılın aynı ayına göre, 25 sektörümüzün ihracatını artırdığını görüyoruz. Çelik sektörümüz ise, 1 milyar 745 milyon dolarlık ihracatla, tarihinin en yüksek aylık ihracat performansına imza attı. Bu ay; 2 milyar 131 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörümüz liderliğe yükselirken, 1 milyar 882 milyon dolara ulaşan Otomotiv sektörümüz ikinci, 1 milyar 745 milyon dolara ulaşan çelik sektörümüz ise üçüncü oldu. Mayıs ayında en güçlü artış performansına imza atan sektörler; yüzde 134 artışla 136 milyon dolara ulaşan gemi ve yat sektörü; yüzde 114 artışla 1 milyar 745 milyon dolara ulaşan çelik; yüzde 113 artışla 490 milyon dolara ulaşan Mücevher sektörleri oldu.”

FRANSA VE ALMANYA’YA OTOMOTİV İHRACATI ARTTI

Gülle, Birleşik Krallık’a mücevher ihracatının 146 milyon dolar, İspanya’ya hazır giyim ihracatının 144 milyon dolar, Almanya’ya otomotiv ihracatının 136 milyon dolar, Çin’e madencilik ihracatının 100 milyon dolar ve Fransa’ya da otomotiv ihracatının ise 97 milyon dolar arttığına dikkat çekti.