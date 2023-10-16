TİM enflasyonla mücadele kampanyasına destek veriyor İndirim kampanyasına 115 bin ihracatçı dahil oldu. TİM, ihracatçı firmaların aynı zamanda iç piyasaya da ürün verdiğini belirterek, indirime katıldıklarını belirtti.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın enflasyonla mücadele kapsamında yaptığı "indirim" çağrısına Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) de karşılık verdi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, yaptığı açıklamasında, hayat pahalılığının toplumun tüm kesimlerini olumsuz etkilediğini, bu sorunun aşılması için atılacak her adımın arkasında olduklarını ifade etti.

İhracatçıların önemli bir kısmının aynı zamanda iç piyasaya da üretim yaptığını belirten Gültepe, topyekûn bir mücadele azminin ortaya koyulması gerektiğini aktararak, marketinden çiftçisine, sanayicisinden perakendecisine kadar herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

"Kampanyayı destekliyoruz"

Başkanı Mustafa Gültepe, fahiş fiyatların düşürülmesi için yapılan "indirim" çağrısına ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:

Kampanyayı 115 bin ihracatçımızla gönülden destekliyoruz. İhracatın yanı sıra iç piyasaya da çalışan firmalarımız yapacakları indirimlerle kampanyaya destek olacaklardır.

"Enflasyon makro büyüklüklere de olumsuz etki ediyor"

Enflasyonun, sadece gelir dağılımına değil, makro büyüklüklere de olumsuz etki ettiğini aktaran Gültepe, şunları kaydetti:

Günün sonunda bu mücadelenin kazananı Türkiye olacak. Öte yandan, biz enflasyonist ortamda yatırım ve planlama yapmanın, fiyat tutturmanın zorluğunu çok iyi biliyoruz. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ın yoğun emek harcadığı kampanyayı 115 bin ihracatçımızla gönülden destekliyoruz. İhracatın yanı sıra iç piyasaya da çalışan firmalarımız yapacakları indirimlerle kampanyaya destek olacaklardır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)