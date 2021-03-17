TİM: Martta ihracat rekoru geliyor

TİM Başkanı Gülle, mart ayı ihracat rakamlarında da güzel bir sürpriz yapacaklarını dile getirdi.

İş Bankası tarafından Dünya Gazetesi iş birliğiyle düzenlenen, İş'le Buluşmalar Toplantısı'nın 43'üncüsü, "Yeniden Şekillenen Dünyada Türkiye'yi Geleceğe Taşımak" başlığıyla çevrim içi gerçekleştirildi.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Mart ihracat rakamlarında da güzel bir sürpriz yapacağız. Çok güzel, müthiş bir rakam çıkacak. Bunları büyük lojistik sıkıntılara rağmen yapıyoruz." dedi.

"YILIK İHRACAT HEDEFİ 200 MİLYOR DOLAR"

Gülle, yıllık ihracat hedeflerinin 200 milyar dolar olduğunu anımsatarak, salgın sürecinde bir hub haline gelen Türkiye'nin ihracatına büyükelçilerin katkısından bahsetti.

"MART İHRACATINDA MÜTHİŞ RAKAMLAR ÇIKACAK"

İsmail Gülle, TİM'in kadın girişimcilere yönelik faaliyetlerinden bahsederek, kadın ihracatçı ve girişimci sayısını artırmak, iş dünyasında kadın istihdamını geliştirmek, daha fazla kadının iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarında temsil edilmesi amacıyla TİM Kadın Konseyi'ni oluşturduklarını söyledi.

"DÜNYADAKİ PARA FAZLASI İHRACAT ARTIŞIMIZA YANSIYACAK"

Ham maddedeki fiyat artışlarına değinen Gülle, şu açıklamalarda bulundu.

"Dünyada ciddi bir para fazlası var. Bütün emtialar artıyor. Bu durum bizim de ihracatta birim fiyatlarımızı artırma konusunda ciddi katkı sağlayacak. İhracatta kilogram başına düşen değerde biraz aşağıdayız. Bu rakam yatırımlarla yükselecek. Son dönemde cep telefonu üretimi gibi teknolojik yatırımlar, savunma sanayisinde atılan adımlar bizi cesaretlendiriyor."