TİM, sürdürülebilirlik eylem planını ortaya koydu

Türkiye İhracatçılar Meclisi Kadın Konseyi'nin öncülüğünde, "Dünyayı tüketmeden, dünya için üretiyoruz" sloganıyla hazırlanan TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı tanıtıldı.

"Sürdürülebilirlik Eylem Planı" Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, TİM Kadın Konseyi Üyeleri ve Sektörler Konseyi temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da tanıtıldı.

"İHRACAT, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR FALİYET"

Tanıtım toplantısında konuşan Gülle, TİM Kadın Konseyi'nin kısa zamanda önemli işlere imza attığını söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin en önde gelen sürdürülebilir faaliyeti ihracattır. İhracatçılar, sürdürülebilirlik kavramını en iyi bilen neferlerdir. Sürdürebilirliğin içinde istikrar vardır, dirayet vardır, duruş vardır, vatan sevgisi vardır, insan sevgisi vardır, doğa sevgisi vardır, en önemlisi sevgi vardır, paylaşmak vardır. İhracatçılar olarak bu yola çıktığımızda iki önemli vazifemiz bulunuyordu. Bunların ilki, sürdürülebilir ihracatı başarmaktı. Hamdolsun bunu hep birlikte başardık. İhracatımızı sürdürülebilir bir zemine bağladık.

HEDEF, SÜRDÜRÜLEBİLİR DIŞ TİCARET FAZLASI VERMEK

Şimdi ise vazifemiz, sürdürülebilir dış ticaret fazlası vermektir. Geçtiğimiz yıl 148 ülkeye dış ticaret fazlası verdik. Bu başarıyı sürdürebilir kılmak ve dış ticaret fazlası verdiğimiz ülke sayısını artırmak elimizde. Ancak iklim değişikliği ve çevre konusunu sürekli gündemde tutmamız gerekiyor. Çünkü iklim değişikliği artık gelecek nesillerin değil, bugün, doğrudan bizlerin sorunu haline gelmiş durumda."

"EYLEM PLANIMIZ, HER ALANDA SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜRKİYE HEDEFİNE ULAŞTIRACAK"

Gülle, "Avrupa Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA III" proje çağrısını "Yeşil Gündem ve Sürdürülebilirlik" başlığında hazırladıklarını, İSTKA proje çağrısı için ihracatçıların sınırda karbon düzenlemesine uyum sağlaması amacıyla "Sıfır Karbon Fasilitasyon Merkezi" proje başvurusunu yaptıklarını anlattı.

"AVRUPA İKLİM AĞI'NA ÜYELİK SONUÇLARINI BEKLİYORUZ"

COSME Programı "Avrupa Hafif Sanayisinde İnovasyon ve Teknoloji" çağrısı kapsamında ihracatçıların dijital, teknolojik ve yeşil dönüşüm adımlarını hızlandıracak bir proje başvurusu gerçekleştirdiklerini aktaran Gülle, "TÜBİTAK Ağlara Üyelik Desteği kapsamında Avrupa İklim Ağı'na üyelik için çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah olumlu sonuçları bekliyoruz." dedi.

EYLEM PLANI'NDA 12 ANA HEDEF BELİRLENDİ

Eylem Planı'nda 12 ana hedef belirlediklerini bildiren Gülle, bu hedefleri ana başlıkları ile "TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Kurulu, İhracatta Sıfır Atık Seferberliği, Dijital Mentorluk ve Eğitim Programları, Kurumsal Karbon Ayak İzi Çalışmaları, Sanayide Döngüsellik ve İleri Kazanım, İleri Arıtma Teknolojileri, Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi, Standardizasyon Uygulamaları, Sertifikasyon Uygulamaları, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve İstihdam, Dijital Ürün Pasaportu ve İzlenebilirlik." olarak belirlediklerini anlattı.