TİM: Türkiye'de ihracatta 18 ayın 16'sında rekor kırıldı

Türkiye'nin ihracat performansı ile ilgili bilgi veren TİM başkanı Gülle, son aylarda kırılan rekorlara dikkati çekti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin son yıllarda artış ivmesi kazanan ihracat performansı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"GELECEK AYLARDA DAHA GÜZEL HABERLER VERECEĞİZ"

Gülle, her ay sonunda Türkiye'ye güzel haberler vermeyi başardıklarını belirterek, "Dünyadaki olumsuz pek çok habere ve göstergeye rağmen ihracat ailesi, son 18 ayın 16'sında aylık ihracat rekoru kırdı. 27 sektörümüzün 25'inde en yüksek Cumhuriyet tarihi rakamlarına ulaştık. Türkiye'nin her tarafında varız. Her ilinde varız, her ilindeki organizasyonlara da gidiyoruz. Sahadayız. Fabrikaları geziyoruz. Bütün sektörlerimizin nabzını tutuyoruz. İnşallah gelecek aylarda da ülkemize güzel haberler vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gülle, 14 yıl boyunca ikili rakamlara geçmek adına ihracatımızı 200 milyar doların üzerine çıkartmak için uğraştıklarını belirterek, "Yaklaştığımızda Amerika’da ekonomik kriz çıktı, tekrar yaklaşınca Uzak Doğu krizi çıktı. Pek çok soruna rağmen 14 yıl sonra geçtiğimiz temmuz ayı itibarıyla tarihimizde ilk defa 12 aylık dönemde 200 milyar dolar ihracatı aştık. Eylül ayında da son 12 ayda 212,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek yıllık ihracat hedefimiz olan 211 milyar doları aşmayı başardık. Yine eylül ayında tarihimizde ilk defa aylık bazda 20 milyar dolar ihracatın üzerine çıktık. En sonunda da 2021 yılı için belirlediğimiz 225 milyar dolar hedefine ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.

"İHRACAT AİLESİ, SON 18 AYIN 16'SINDA AYLIK İHRACAT REKORU KIRDI"

Gülle, ihracatçıların yoğun emekleri ve çabaları, hükümetin de desteği ile Türkiye’nin son 18 ayın 16'sında aylık ihracat rekoru kırdığını aktararak, şunları kaydetti:

"27 sektörümüzün 25'inde Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. İstihdamda, üretimde, büyümede rekorlar kırdık. Dünyada olumsuz pek çok habere ve göstergeye rağmen ihracat ailesi bu ülkenin yüz akı ve gururu oldu. İhracat ailesi olarak bizler, parametrelerin bozulduğu, pek çok göstergenin etkilendiği ve aşağı indiği durumda her zaman üretmeye ve ihracat yapmaya devam ederek her ay sonunda ülkemize güzel haberler vermeyi başardık. Allah’a çok şükür geçtiğimiz yılın başında koymuş olduğumuz hedefimizin çok daha ötesine giderek 225 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bunu hedeflemiyorduk ama yaşıyorsanız, hayattaysanız ve ayaktaysanız koşullar size mutlaka fırsatlar getiriyor."