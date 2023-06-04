TİM: Ülkemizin daha fazla ihracat yapması için omuz omuza çalışacağız Yine kabinenin açıklanmasının iş dünyasında yankıları olumlu oldu. Piyasalar bu vesile ile beklentilerini dile getirdi. TİM de bu kurumların arasında yer alarak, yeni kabinenin ekonomi yönetiminin ticaretin dinamiklerini iyi bilen bir kadrodan oluştuğunu belirtti.

AA Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe daha önce çalıştıkları isimlere teşekkür edip, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin hayırlı olmasını diledi ve değerlendirmelerde bulundu. Üretim ve ihracatın ülke ekonomisi için vazgeçilmez bir yerinin bulunduğunu aktaran Gültepe, şunları kaydetti: Türkiyemizi kalkındırmanın, milletimizin refahını artırmanın yolu, kaynaklarımızı en etkili şekilde kullanmaktan, ürettiğimize değer katmaktan ve daha çok ihracat yapmaktan geçiyor. "İhracatta büyük hedeflerimiz var" Bizim ihracatta büyük hedeflerimiz var. Ülkemizi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ile çalışıyoruz. Yeni kabinede ekonomi yönetiminin ticaretin dinamiklerini iyi bilen, gerek yurt içinde gerekse uluslararası arenada güven duyulan isimlerden oluşmasından büyük bir memnuniyet duyduğumuzun altını çizmek istiyorum. "Omuz omuza çalışacağız" Ülkemizin daha fazla ihracat yapması için omuz omuza çalışacağız. Bu vesileyle bütün bakanlarımıza başarılar diliyorum. Gözden Kaçmasın ASKON: Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadrolara olan inancımız tam Haberin Detayları 67. hükümetin ekonomi kurmayları belli oldu Haberin Detayları