Tırların Kapıkule'de 'laboratuvar' bekleyişi kangrene dönüştü

Ağustostan bu yana sık sık tekrarlanan Kapıkule'de 'laboratuvar' bekleyişi, meyve-sebze sektörünü vurdu.

Türkiye'den Avrupa ülkelerine ihraç edilen ürünlerin analiz edildiği Bulgaristan'daki laboratuvarla yaşanan sorunlar nedeniyle Türk tırları yine Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekletilmeye başlandı.

İhracatçılar, en çok da çürüme riski nedeniyle meyve ve sebze sektörünü etkilediğini söyledi.

Bulgaristan'daki işletme krizi ihracatı vuruyor

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki analiz laboratuvarla Bulgaristan hükümeti arasındaki sorunlardan dolayı yaşanan işletme krizi yüzünden nisandan bu yana ciddi sıkıntı yaşanıyor.

Kuyruklar yeniden oluştu

Yaklaşık 10 gündür yine sınır kapısındaki laboratuvarda analiz işlemlerinin durmasıyla Türk tırları, hem Türkiye hem de Bulgaristan tarafında uzun kuyruklar oluşturdu.

Doğan kayıpların tazminatlarını Türk firmaları ödüyor

Ürün analizleri için en az 3-4 gün tırların sınırlarda bekletilmesi nedeniyle meydana gelen yaş meyve ve sebze kaybı, ihracatçı firmaların Avrupa'daki kurumsal müşterilerine karşı tazminat ödemelerine yol açıyor.

Tır parkları doldu

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, uzun süredir yaşanan laboratuvar krizinin kökten çözümü için iki ülke yetkililerine çağrıda bulundu.

Sorun kangrene dönüştü

Bulgaristan sınırındaki sorunun ilk olarak nisan ayında patlak verdiğini açıklayan Çavuşoğlu, çözüm bulunduktan sonra ağustos ayında ikinci kez patlak verdiğini ve bugüne kadar da dönem dönem sorun yaşanmaya devam ettiğini ve artık kangrene dönüştüğünü dile getirdi.

Çavuşoğlu, son 10 gündür yine Türk TIR'larının sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturduğunu hem Türkiye hem Bulgaristan tarafındaki tır parklarının da uzun süre bekletilmeler yüzünden tamamen dolduğunu kaydetti.

"Şu an korkunç durumdayız"

Yaşanan sorunun temeli olarak Bulgaristan'da 20 ayda 5 kez seçim yapılması ve hükümet kurulamamasını gösteren BAİB Başkanı Çavuşoğlu, mart ayında yeni bir seçimin daha gündemde olduğunu ve hükümet kurulabilirse bu sorunun kalıcı çözüme kavuşabileceğini kaydederek, "Şu an korkunç durumdayız. Minimum 4-5 gün tırlar kapıda bekliyor. Bu hem ürün hem müşteri hem kalite kaybımıza sebep oluyor. Firmalarımız ceza yiyor, bozuk ürün, sipariş iptalleri gibi ciddi sıkıntılar yaşıyoruz." dedi.

"Ürünlerin raf ömürleri tükendiği için ceza kesiliyor"

Avrupa'daki kurumsal firmaların, süresinde teslim edilmeyen ürünlerle ilgili firmalara ceza uyguladığını anlatan Çavuşoğlu, 4-5 gün bekletilme yüzünden de ürünlerin raf ömründen bu süreyi yemesine bağlı ihracatçı firmaların ceza ödemek zorunda bırakıldıklarını dile getirerek, "Firmalar artık zor durumda, ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar" diye konuştu.

"Kapıda analiz yapılamıyor, Sofya'ya gönderiliyor"

Eskiden sorunsuz şekilde tırların Avrupa ülkelerine doğru yola devam edebildiğini aktaran Çavuşoğlu, "Şu an sınır kapısındaki laboratuvarda analiz yapılamıyor. Olay kendi iç sorunları kaynaklı mafyavari haller de aldı. Kapıdaki laboratuvarı çalıştırmamak için analizler Sofya'ya alındı. TIR'lardan ürün örnekleri alınıp analiz için Sofya'daki laboratuvara gönderiliyor. Bu da 3-4 günlük süreç ve ciddi bir zaman kaybına neden oluyor. Kapıdaki laboratuvar özel bir firmanın işletmesinde ve şu an kendi aralarında ciddi sorunlar bulunuyor. Kuyruklar inanılmaz durumda." dedi.

"Sorun uzun süredir devam ediyor"

Bulgaristan sınırındaki ihracatçıların çilesinin devam ettiğini belirten ATSO Başkanı Bahar ise “Hele ki ürün bölgemizde üretilen yaş meyve sebze olunca çürüyenine mi yanalım, emeğe mi yoksa kaybedilen kaynağımıza mı? Kurumlarla konuyu çalışmaya ve mücadele etmeye hemen başlayacağız. Sorun uzun süredir devam ediyor. Antalya ihracatı zor şartlara rağmen yüzde 10'luk bir artışı yakalamış görünüyor fakat buna rağmen yaş meyve sebze ihracatında da büyük tıkanma yaşandığını görüyoruz. Burada bize gelen en önemli şikayetlerden biri TIR'larımızın Bulgaristan kapısında bekletilmesidir." diye konuştu.

"Günde 15-20 tır analizden geçebiliyor"

DHA'nın haberine göre, Bulgaristan'da ürün denetim ve analizlerinde kasıtlı bekletmeler yaşandığını belirten Bahar, "Tırların 3- 4 güne kadar beklediği günler oluyor. Günde ancak 15- 20 TIR'ın analizden geçebildiği ifade ediliyor." dedi.