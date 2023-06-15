Tırmanış devam ediyor! 15 Mayıs'ta altın ve dövizde son durum Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından kurulan Kabine ve sonrasında oluşturulan kurumlar ekonomi yönetimini ele aldı. Yeni kararlar eşiğinde döviz ve altın cephesinde artışlar sürüyor.

ensonhaber.com Yurt içinde ekonomi yönetiminin tekrar belirlenmesi öncesinde politikadaki belirsizlik ve ABD'den gelen olumlu haberlerle dövizin kuvvetlenmesi yurt içindeki dengeleri değiştirdi. ABD'de doların değerlenmesine karşı "güvenli liman" el değiştirdi ve ons altın değer kaybetti. Ons altın değer kaybetti ama bu yurt içindeki altın fiyat artışlarını desteklemedi. Çünkü yurt içindeki altın, kendisine kılavuz olarak değerlenen doları baz alıyor. Ons altın: 1.934 dolar Serbest piyasa Dolar: 23,6883 lira (Yüzde 0,50 arttı) Euro: 25,6503 lira (Yüzde 0,59 arttı) Sterlin: 29,9730 lira (Yüzde 0,31 arttı) Gram altın: 1.472 lira Çeyrek altın: 2 bin 432 lira Cumhuriyet altını: 9 bin 920 lira Tam altın: 9 bin 730 lira Yarım altın: 4 bin 863 lira Gümüş: 17,7753 lira Platin: 740,454 lira