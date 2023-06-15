Tırmanış devam ediyor! 15 Mayıs'ta altın ve dövizde son durum
ensonhaber.com

Yurt içinde ekonomi yönetiminin tekrar belirlenmesi öncesinde politikadaki belirsizlik ve ABD'den gelen olumlu haberlerle dövizin kuvvetlenmesi yurt içindeki dengeleri değiştirdi.

ABD'de doların değerlenmesine karşı "güvenli liman" el değiştirdi ve ons değer kaybetti.

Ons altın değer kaybetti ama bu yurt içindeki altın fiyat artışlarını desteklemedi. Çünkü yurt içindeki altın, kendisine kılavuz olarak değerlenen doları baz alıyor.

Ons altın: 1.934 dolar

Serbest piyasa

Dolar: 23,6883 lira (Yüzde 0,50 arttı)

Euro: 25,6503 lira (Yüzde 0,59 arttı)

Sterlin: 29,9730 lira (Yüzde 0,31 arttı)

Gram altın: 1.472 lira

Çeyrek altın: 2 bin 432 lira

Cumhuriyet altını: 9 bin 920 lira

Tam altın: 9 bin 730 lira

Yarım altın: 4 bin 863 lira

Gümüş: 17,7753 lira

Platin: 740,454 lira