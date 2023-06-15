Tırmanış devam ediyor! 15 Mayıs'ta altın ve dövizde son durum

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Yurt içinde ekonomi yönetiminin tekrar belirlenmesi öncesinde politikadaki belirsizlik ve ABD'den gelen olumlu haberlerle dövizin kuvvetlenmesi yurt içindeki dengeleri değiştirdi.
ABD'de doların değerlenmesine karşı "güvenli liman" el değiştirdi ve ons altın değer kaybetti.
Ons altın değer kaybetti ama bu yurt içindeki altın fiyat artışlarını desteklemedi. Çünkü yurt içindeki altın, kendisine kılavuz olarak değerlenen doları baz alıyor.
Ons altın: 1.934 dolar
Serbest piyasa
Dolar: 23,6883 lira (Yüzde 0,50 arttı)
Euro: 25,6503 lira (Yüzde 0,59 arttı)
Sterlin: 29,9730 lira (Yüzde 0,31 arttı)
Gram altın: 1.472 lira
Çeyrek altın: 2 bin 432 lira
Cumhuriyet altını: 9 bin 920 lira
Tam altın: 9 bin 730 lira
Yarım altın: 4 bin 863 lira
Gümüş: 17,7753 lira
Platin: 740,454 lira