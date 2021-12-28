TKBB: Ekonomi 2022'de hızla iyileşecek

TKBB Yönetim Kurulu Başkanı İkram Göktaş, katılım bankacılığının çalışmalarını aktarıp, 2022'deki beklentilerin olumlu olacağını aktardı.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı İkram Göktaş, "Bankacılık Söyleşileri" kapsamında 2022 yılına ilişkin öngörülerini paylaştı.

BANKACILIK SEKTÖRÜ SALGIN DÖNEMİNDE HIZLI REAKSİYON GÖSTERDİ

Türk bankacılık sektörünün salgın döneminde oldukça hızlı reaksiyon gösterdiğini belirten Göktaş, "Teknolojik altyapı olarak aslında hazır olduğumuzu gördük. Pandemi öncesinde tüm bankaların ve finansal şirketin müşterilerini dijital taraflara yönlendirme konusunda ciddi gayretleri vardı. Dijitalleşme istediğimiz hızda ilerlemiyordu. Pandemiyle bunun değiştiğini gördük. İnsanlar işlerini evden yapar hale geldiler. Bankacılık işlemlerinin de evden yapılabildiği, QR kodla ATM'den el değmeden para çekilebildiğini gördükçe bunları uygular hale geldiler. Bu manada bankacılık sektörünün pandemiden avantajlı çıktığını düşünüyorum." dedi.

"PAZAR PAYI YÜZDE 7,5'LERE TAŞINDI"

İkram Göktaş, salgının beraberinde getirdiği ekonomik durgunluk ve kredi müşterilerinin yaşadığı darboğazın 2021 yılında sektörü en çok zorlayan konulardan birisi olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Katılım bankacılığı sektörü, 2021 yılı Ekim ayı itibarıyla aktif büyüklüğünü 555,2 milyar liraya ulaştırdı. Yılbaşında yüzde 7,16 olan sektör içindeki pazar payını ekim itibarıyla yüzde 7,5'lere taşındığını görüyoruz. Yılın 12 aylık döneminde nakdi finansman hacmi yılbaşına kıyasla yüzde 23 arttı ve 313,1 milyar liraya geldi. Toplanan fon hacmi yüzde 31 artışla 419,1 milyar liraya yükseldi. Yılın son döneminde yaşanan kurdaki artışın etkisi, bilanço kalemlerindeki nominal büyümelere yansıyacaktır. Bu minvalde, yıl sonu itibarıyla katılım bankacılığının nakdi finansmanlarının geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 50’ye yakın; toplanan fonların ise yüzde 65’in üzerinde büyüme kaydetmesi beklenmektedir.





YÜZDE 20'NİN ÜZERİNDE BİR BÜYÜME BEKLENTİSİ

2022 yılında salgının etkilerinin azalmasıyla ekonomik sistemde hızla iyileşme olacağını düşünüyoruz. Ekonomik indikatörlerin kaydettiği pozitif ivmenin sürdürülmesi, üretim ve yatırım koşullarının iyileşmesi, reel sektör aktivitesindeki canlanmanın etkileriyle, katılım bankalarının 2022 yılında hem nakdi finansman hem de toplanan fon kalemlerinde ortalama yüzde 20’nin üzerinde bir büyüme kaydedeceğini öngörüyorum."

"ÜLKEMİZİ KATILIM FİNANSIN MERKEZİ HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Salgının itici gücüyle birlikte 2020 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 3,1 milyon olan aktif dijital müşteri sayısının, 2021 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 3,6 milyona yükseldiğini aktaran Göktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstanbul Finans Merkezi, Türkiye'nin global finans merkezi olması yolunda önemli bir proje. Önümüzdeki dönem için gerekli olan büyümeyi yakalayarak ülkemizi finans merkezi ve özellikle katılım finansın merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bütün bunları yakalayabilmek için fintek iş birliklerini çoğaltacağız. Finansal okuryazarlığı artıracağız, insan kaynağımızın konuyla ilgili yeterli donanımda olmasına dikkat edeceğiz. Ürün ve hizmetlerimiz hakkında müşterilerimize etkin bir bilgi akışı sağlayacağız. Açık bankacılık üzerine daha fazla odaklanacağız."