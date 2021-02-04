TKBB: TCMB'de artık faizsiz bankacılık mekanizması var

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri Akyüz, Merkez Bankası İdare Merkezi bünyesinde Katılım Bankacılığı Müdürlüğü'nün kurulmasını olumlu bir gelime olarak değerlendirdi.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz, merkez Bankası'nın bünyesinde Katılım Bankacılığı Müdürlüğü'nün kurulmasıyla, Merkez Bankası'nda artık faizsiz bankacılık mekanizması geliştirileceğine dikkat çekti.

Merkez Bankası’nda oluşturulan Müdürlüğün sektörün ihtiyaçlarını karşılayacağını dile getiren Akyüz, bu birimin, katılım bankalarının özel muhatabı olacağını belirtti.

"BİZE İLİŞKİN SORUMLULUĞUN BELİRLENDİĞİ BİR ALAN"

Akyüz, katım bankalarının Merkez Bankası’yla öteden beri iyi ilişkiler kurduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Merkez Bankası'nda bize ilişkin sorumluluğun belirlendiği bir alan yoktu. Müdürlüğün kurulmasıyla Merkez Bankamızda artık faizsiz bankacılık mekanizması geliştirilecek. Bu birim katılım bankalarının özel muhatabı olacak. Bizim yaptığımız finansal hizmetin farklı bir zemini, kuralları, prensipleri ve standartları var. Dolayısıyla bunun özellikle Merkez Bankası tarafından içselleştirilmesi, altyapısının oluşturulması gerekiyor belli aksiyonların alınabilmesi için.

"FAİZSİZ ÜRÜNLER VASITASIYLA MERKEZ BANKASI'NIN KAYNAKLARINI KULLANABİLİRİZ"

Biz, Merkez Bankası'nın bankacılık sistemine sağladığı her türlü finansal hizmete talip olamıyoruz. Çünkü faizli mekanizmayı devre dışına bırakmak durumundayız. Bizim Merkez Bankası’ndan elde edeceğimiz finansal hizmet faizsiz prensipler olmak zorunda. Biz faizsiz ürünler vasıtasıyla Merkez Bankası'nın kaynaklarını kullanabiliriz meşruiyet açısından.”

"İSTANBUL FİNANS MERKEZİ DESTEKLENECEK"

Akyüz, “Müdürlük, İstanbul Finans Merkezi çalışmaları kapsamında katılım bankacılığına dönük çalışmalara daha güçlü kurumsal destek vermeyi hedefliyor. Müdürlüğün esas amacı, katılım bankacılığının gelişiminde Merkez Bankası’nı desteğini tam sağlamak diyebiliriz. Banka’nın sunduğu finansal hizmetler bu birim vasıtasıyla katılım bankalarına ulaştırılacak.” ifadelerini kullandı.