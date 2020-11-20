TKDK, Erzurum'da 280 milyon liralık yatırıma öncülük etti

Erzurum'da sunduğu destekle yaklaşık 280 milyon liralık yatırıma öncülük eden Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hem istihdama katkı sağlıyor hem de yeni yatırımlar için destek oluyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Erzurum'da son 8 yılda 700 kişinin doğrudan yaklaşık 3 bin kişinin de dolaylı yönden istihdamına katkı sağladı.

TKDK, büyükbaş-küçükbaş hayvancılığa, et ve süt işleme sektörüne, arıcılığa, kültür balıkçılığına, tıbbı-aromatik bitki yetiştiriciliğine, makine parklarına, yenilenebilir enerji yatırımlarına hibe destekleri vererek il ekonomisine önemli katkı sunuyor.

AB AKREDİTESİ YAPILAN TÜRKİYE'DEKİ İLK 20 KURUMDAN BİRİ

TKDK Erzurum İl Koordinatörü Atilla Özlü, Avrupa Birliği’nce (AB) akreditesi yapılan Türkiye'deki ilk 20 kurumdan biri olan Erzurum TKDK'nin 2012'de ilk çağrısına çıktığını, 2013'te de ilk ödemelerini gerçekleştirdiğini söyledi.

3 ANA BAŞLIKTA HİBE DESTEĞİ

Kurum olarak 3 ana başlıkta hibe desteği sunduklarını ifade eden Özlü, bunların hayvancılık, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına göre yatırımların desteklenmesi ve çiftlik faaliyetlerinin desteklenmesi olduğunu belirtti.

"YAKLAŞIK 280 MİLYON CİVARINDA BİR YATIRIM"

AB Kırsal Kalkınma Programı 1 ve 2 (IPARD I-II) kapsamında birbirinden farklı yatırımlara hibe desteği verildiğini anımsatan Özlü, "Erzurum IPARD I ve II dönemlerini de içine alarak bugün 280 civarında bir proje almıştır. Bu projelerin bir miktarı ödenerek tamamlanmıştır, faaliyetlerine devam etmektedir. Bir kısmının da 2020 itibarıyla sözleşmeleri devam etmektedir. Bu projeler de bittiği takdirde Erzurum 120 milyon liralık bir hibe ödemesi gerçekleşmiş olacaktır. Bunların toplam yatırım tutarı da yaklaşık 280 milyon civarında bir yatırıma tekabül etmektedir." dedi.