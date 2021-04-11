TKDK’ya 377 milyonluk rekor yatırım başvurusu

IPARD II Programı 10. Başvuru Çağrı Döneminde TKDK Manisa İl Koordinatörlüğü toplam yatırım tutarı 377 milyon lira olan 73 proje teslim aldı. Projelere 150 milyon lira hibe desteği başvurusu yapıldı.

2020 yılında yüzde 4,8 büyüyen tarım sektörü, destekler ve yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu, 10. Başvuru Çağrı Döneminin 9 Nisan Cuma günü sona erdiğini belirterek, “6 adet sağmal hayvancılık, 5 adet besi hayvancılığı ve 21 adet kanatlı hayvancılık işletmesi için 48 milyon lira, 11 adet süt ürünleri işleme tesisi ve süt toplama merkezi ile 30 adet meyve sebze işleme paketleme ve soğuk hava deposu için 102 milyon lira hibe desteği başvurusunu teslim aldık.” dedi.

"MANİSA İÇİN BİR REKOR"

10. Çağrı Döneminde almış oldukları 73 proje için 377 milyon lira toplam yatırım tutarı başvurusunun Manisa için yeni bir rekor olduğunu ifade eden Uslu, “Verdiğimiz hibe destekleriyle Manisa’mızın tarımsal sermayesine katkıda bulunarak tarımda ve kırsal kalkınmada marka bir şehir olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Doğrudan verdiğimiz hibe desteğinin yanı sıra KDV ve ÖTV muafiyetiyle dolaylı yoldan da yatırımcılara destek veriyoruz.

GEÇTİĞİMİZ YIL YÜZDE 50 AVANS ÖDEMESİ BAŞLATILDI

Geçtiğimiz yıl başlayan yüzde 50 avans ödemesi ile yatırımcılarımızın finansman kaynağına daha kolay ulaşmasını ve yatırımların daha hızlı hayata geçmesini sağladık. Verdiğimiz destekler ile inşaat sektöründen makine ekipman üreticilerine kadar birçok sektöre olumlu katkı sağlayarak Manisa’mızın tarım ekonomisine, istihdamına ve ihracatına katkıda bulunmaya devam edeceğiz.” dedi.