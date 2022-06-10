Merkez Bankası'ndan TL cinsinden sabit getirili uygulamalara tam destek

Hükümet, dün akşam ve bugün devam eden açıklamalarla finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik adımlar attı. Bunlardan birisi TCMB'nin TL cinsinden sabit getirili uygulamaları desteklemesi oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomi yönetiminin Türk Lirası'nı güçlendirme adımlarına destek verdiğini açıkladı.

Liralaşma stratejisi kapsamında sabit getirili devlet iç borçlanma senetlerini özendirme adımlarını sürdüren Merkez Bankası, teminattan sonra şimdi de zorunlu karşılıklarda sabit getirilerin desteklenmesi yönünde karar aldı.

Zorunlu karşılık oranları artırıldı

AA'nın haberine göre; TCMB, Türk Lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranını yüzde 20’ye yükseltti.

Bankalara uzun vadeli sabit faizli menkul kıymet tesis etme imkanı

Merkez Bankası, bugünkü açıklamasıyla teminat havuzunda Türk Lirası sabit kıymetlerin ağırlığını artıran uygulamayı tamamlayıcı nitelikte bir uygulama olarak bankaların yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonlarına karşılık ilave olarak Türk Lirası cinsinden uzun vadeli sabit faizli menkul kıymet tesis etmelerine imkan tanıdı.

Zorunlu karşılık nedir

Zorunlu karşılık oranı ya da munzam karşılık, mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak TCMB'de bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranına deniyor.