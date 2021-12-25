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    TL mevduatına sıfır stopaj kararı Resmi Gazete'de

    Kur korumalı TL mevduat ve dövizden TL hesaba dönüşen mevduatın tamamından stopaj alınmamasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 25.12.2021 - 07:13
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    TL mevduatına sıfır stopaj kararı Resmi Gazete'de

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü açıkladığı yeni eknomi planı çerçevesinde, Türk Lirası'na dönüş için stopajın sıfırlandığını belirtmişti.

    TL MEVDUATINDAN STOPAJ ALINMAYACAK

    Resmi Gazete'de yayınlan karara göre; Kur korumalı TL mevduat ve dövizden TL hesaba dönüşen mevduatın tamamından stopaj alınmayacak

    Daha önce açılan ve yenilenen mevduatlardaki indirimli stopaj uygulaması 31 Mart 2022'ye kadar devam edecek.

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