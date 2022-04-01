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    TL yatırım fon gelirlerinde stopaj teşvikinde süre uzatıldı

    Türk Lirası mevduat hesaplarından elde ediler kârların vergisi alınıyordu. Bu süre 3 ay daha uzatılarak 30 Haziran 2022 tarihine kadar uygulanmasına karar verildi.
    • AA
    • 01.04.2022 - 09:01
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 12:49
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    TL yatırım fon gelirlerinde stopaj teşvikinde süre uzatıldı

    Türk Lirası yatırım fon gelirlerinde stopaj teşvikinin süresi uzatıldı
    Yabancı para cinsinden olmayan yatırım fon gelirleri ile bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarından elde edilen gelirlerde ve kazançlarda stopaj teşvikinin uygulanma süresi 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldı.

    Böylelikle Türk Lirası mevduatların cazibesi korundu.

    KARAR, RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı. Yayınlanan ilana göre, Türk lirası (TL) cinsinden açılan mevduat hesaplarından elde edilen faiz gelirleri ile katılım hesaplarından sağlanan kâr paylarından, portföyü TL ve bu cinsten ihraç edilmiş menkul kıymetler olan bazı yatırım fonları ile bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelirler ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler üzerinden yapılan indirimli stopaj uygulamasının yürürlük süresi 3 ay daha uzatıldı.

    TL yatırım fon gelirlerinde stopaj teşvikinde süre uzatıldı #1


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