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    TL'ye dönüşümde gün sonu kur seviyesi açıklandı

    Merkez Bankası tarafından TL'ye dönüşüm döviz ve altın hesaplarında kur seviyesi, artık saat 10.00'dan, 15.00'e kadar her saat başında açıklanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2022 - 15:48
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 16:23
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    TL'ye dönüşümde gün sonu kur seviyesi açıklandı

    Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün de döviz kurunu 10.00 ila 15.00 saatlerinde her saat başı açıkladı.

    Yeni uygulamada, TCMB tarafından saat 10.00 ile 15.00 arasında her saat başı ilan edilen kur dikkate alınacak ve TL dönüşüm hangi saatte olduysa ona yakın en son saatteki kur baz alınacak.

    VADE SONUNDA O GÜNÜN SAAT 11.00'DEKİ KURU BAZ ALINIYOR

    Vade sonu kuru için ise yine hesabı vadesinin dolduğu gün saat 11.00'de açıklanan kur uygulanacak.

    kur seviyesi

    KUR KORUMALI DÖVİZ FİYATI

    Gün sonu kur seviyesi dolar alış 13,2586 lira, euro alış 14,9504 lira ve sterlin alış 17,8627 lira olarak açıklandı.

    kur seviyesi

    KUR KORUMALI GRAM ALTIN FİYATI

    Saflık derecesi 1000/1000 olan gram altın alış 774,07, saflık derecesi 995/1000 olan gram altın ise 770,2 lira olarak belirlendi.


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