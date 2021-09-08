TMO, 10 Eylül'den itibaren çekirdeksiz kuru üzüm alımlarına başlayacak

Toprak Mahsulleri Ofisi, kilogram başına fiyatları kalitesine göre 12 ila 14 lira arasında değişen çekirdeksiz kuru üzümde 10 Eylül'den itibaren alımların başlayacağını açıkladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kuru üzümde üreticiye referans fiyat olması amacıyla 2021 yılı çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatlarını belirledi.

KALİTESİNE GÖRE KİLO FİYATI 12-14 LİRA OLACAK

TMO, kilogram başına fiyatları kalitesine göre 12 ila 14 lira arasında değişen çekirdeksiz kuru üzümde 10 Eylül'den itibaren alımlara başlayacak.

Bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm cinsinde alım fiyatı, 10 numara kalitedeki ürün için 14 lira, 9 numara kalitedeki üzüm için 13 lira, 8 numara kalitedeki için 12,5 lira ve 7 numara kalitedeki üzüm için 12 lira oldu.

8 NOKTADA ALIM GERÇEKLEŞECEK

Ofis, 10 Eylül'den itibaren Manisa, Alaşehir, Buldan, Sarıgöl, Salihli, Turgutlu, Gölmarmara ve Saruhanlı olmak üzere 8 noktada alımlara başlayacak.

ÜRÜN BEDELLERİ EN GEÇ 21 GÜN SONRA YAPILACAK

Ürün bedeli ödemeleri, ürün tesliminden sonra en geç 21 gün içerisinde üreticilerin banka hesabına aktarılacak.

Üretimin yoğun olduğu Salihli ve Alaşehir'de bu yıl ilk defa modern depolama tekniğine uygun, otomatik boşaltma ve kasalama sistemiyle alım yapılacak ve bu noktalarda ürünler dökme olarak alınacak. Diğer alım noktalarındaki alımlar çuvallı yapılacak.

ÜRÜNLERİN RANDEVU ALINAN GÜN GETİRİLMESİ ÖNEMLİ

TMO’ya ürün teslim edecek üreticilerin, ÇKS bilgilerini güncellemeleri, randevu almaları, ürünlerini randevu alınan gün getirmeleri ve anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap numaraları ile alım noktalarına gelmeleri gerekiyor.