TMO, 10 günde 10 bin ton kuru üzüm aldı

TMO Genel Müdürü Güldal, kuru üzüm alımlarına ilişkin olarak, 10 günde, 10 bin tonun üzerinde kuru üzüm alımı gerçekleştirildiği açıklamasında bulundu.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, ofisin üreticiden 10 günde aldığı 10 bin ton kuru üzüm için 20 milyon liralık ödeme yaptığını söyledi. Ofis, 31 Aralık'a kadar alım yapmayı planlıyor.

“TMO'YA EN AZ 50 BİN TON KURU ÜZÜM ALINMASI YÖNÜNDE TALİMAT VERİLDİ”

Güldal, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bu yılki 270 bin tonluk kuru üzüm rekoltesinde piyasanın düzenlenmesi adına TMO'ya en az 50 bin ton kuru üzüm alınması yönünde talimat verdiğini hatırlatarak, "Biz de buna göre 50 bin tonun üzerinde alım yapmak için depo hazırlıklarımızı yaptık. Bugün 10. günündeyiz, 10 bin tonun üzerinde kuru üzüm alımı gerçekleşmiş durumda. Ancak daha da önemlisi 40 bin tonluk bir randevu miktarı önümüzdeki günlerde alım için bize başvurmuş durumda." dedi.

“TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ İLE DE PROTOKOL YAPTIK”

Üreticiden kuru üzüm alımı noktasında Tarım Satış Kooperatifleri (Tariş) Üzüm Birliği ile de protokol yaptıklarını anımsatan Güldal, "Tariş de kendi alım merkezlerinde bizim belirlediğimiz fiyatlardan üzüm almaya devam ediyor. Aldıkları gibi de TMO'ya bu üzümü aktarıyorlar. Bu anlamda alım süreci de yoğunluğa rağmen hızlanmış durumda." diye konuştu.

ÜRETİCİYE ŞİMDİYE DEK 20 MİLYON LİRA ÖDENDİ

Güldal, üreticiden aldıkları kuru üzümün bedelini aynı hafta içinde ödediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımız 'her hafta ödeme yapalım' şeklinde bir talimat verdi. 7 Eylül'den sonra yaptığımız ilk 4 günlük alımların bedelini geçen hafta 20 milyon lira olarak üreticilerimize ödedik.

HER HAFTA ÖDEME YAPACAK ŞEKİLDE PLANLARIMIZI BELİRLEDİK

Bu hafta da ödeme yapacağız, her hafta perşembe ya da cuma günlerinde ödeme yapacak şekilde planlarımızı belirledik. Herhangi bir finansman ya da depo problemi söz konusu değil. Alım noktalarımızın hepsi faal bir şekilde işliyor, Tariş ile iş birliğimiz sağlıklı bir şekilde yürüyor."