TMO, 2021 yılı için hasat sonu hububat satış fiyatlarını açıkladı

TMO, ikinci grup ekmeklik buğday fiyatını hasat bitimiyle beraber 2 bin 450 liradan, makarnalık buğday fiyatını 2 bin 650 liradan, arpa fiyatını da 1.950 liradan satışa açmayı planlanıyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Hububat Tedarikçileri Derneği tarafından düzenlenen "2021 Yılı Hasadına Doğru Türkiye ve Dünya'da Tahıl" konulu çevrim içi konferansta 2021 yılı için hasat sonu hububat satış fiyatlarını duyurdu.

Konferansın açılışında konuşan Güldal, TMO'ya mutlaka bir miktar ürün arzı olacağını da belirterek, şöyle konuştu:

"2 bin 250 liraya aldığımız ikinci grup ekmeklik buğday fiyatımızı hasat bitimiyle beraber 2 bin 450 liradan, makarnalık buğday fiyatımızı da 2 bin 650 liradan, arpa satış fiyatımızı da 1.950 liradan satışa açmayı planlıyoruz. Bu rakamları da uzun süreli olarak koruma eğilimindeyiz. Elimizdeki stok yeterliliğinin yıl sonuna kadar piyasa regülasyonu için kafi olduğunu biliyoruz. Yeni hasat dönemine kadar da 2 milyon 500 bin ton şimdiden ve 1 milyon 500 bin ton da ocak ayından itibaren gelecek olan 4 milyon tonluk bir buğday dış tedarik imkanımızın olabileceğini öngörüyoruz. Hiçbir zaman gerekli olmadan dış tedarike girmiyoruz. Dış piyasalardaki fiyat oluşumlarının şu anda olması gerekenden fazla olduğunu görüyoruz. Hasadın yoğunlaşmasıyla beraber özellikle tedarik yaptığımız ülkelerdeki hasatla beraber bu fiyatların geriye geleceğini tahmin ediyoruz.

AMAÇ ÜLKEDEKİ İSTİKRARI KORUMAK

Bütün olumsuz şartları hesap ederek ülkemizdeki istikrarı korumak için çalışıyoruz."

(Ahmet Güldal)

"SALGIN SÜRECİNDE ÖNEMLİ GELİŞMELER YAŞANDI"

Salgının ilk başladığı dönemde de özellikle hububat ve bakliyat piyasalarında herhangi bir arz güvenliği sıkıntısı olmaması için hızlı bir şekilde tedbirlerin alındığını hatırlatan Güldal, "Geçen sene sektörün de kullanıcıların da katılımıyla haziran dönemine kadar oldukça rahat ve dengeli bir süreç yaşandı. Fakat salgın bitmedi ve devam ettiği için ülkemizde de dünyada da önemli gelişmeler oldu." diye konuştu.

"HER TÜRLÜ TEDBİR MASADA"

TMO'nun kuraklık, salgın ya da mali sıkıntılar olsa da süreci yakından takip ettiğini belirten Güldal, "2020'de olduğu gibi 2021'de de olağanüstü şartlar dikkate alınarak her türlü tedbiri almaya hazırlık yapıyor ve çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her türlü iç ve dış ticaret tedbiri de masadadır." ifadelerini kullandı.