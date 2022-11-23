TMO, 455 bin ton ekmeklik buğday ithalatı için ihale açtı

TMO, 455 bin ton ekmeklik buğday ithalatı için ihale açtı

Toprak Mahsulleri Ofisi, hububat ithalatı için uluslararası ihale açtı.

Reuters'ın haberine göre, Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) yaklaşık 455 bin ton ekmeklik buğday alımı için uluslararası ihale açtı.

İhalenin son tarihi 29 Kasım

Avrupalı ticaret kaynakları, ihalede son teklif verme tarihinin 29 Kasım 2022 olduğunu belirtti.

İthalatın detayları

455 bin tonluk ithalatın 195 bin tonluk kısmının 7 Aralık-9 Ocak tarihleri arasında teslim alınması bekleniyor. Bu partide 25 tonun teslimatı Bandırma, 20 bin tonun Trabzon ve 50'şer bin tonun teslimatı İzmir, Tekirdağ ve Samsun limanlarından yapılacak.