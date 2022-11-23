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    TMO, 455 bin ton ekmeklik buğday ithalatı için ihale açtı

    Toprak Mahsulleri Ofisi, hububat ithalatı için uluslararası ihale açtı.
    • 23.11.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 17:53
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    TMO, 455 bin ton ekmeklik buğday ithalatı için ihale açtı

    Reuters'ın haberine göre, Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) yaklaşık 455 bin ton ekmeklik buğday alımı için uluslararası ihale açtı.

    İhalenin son tarihi 29 Kasım

    Avrupalı ticaret kaynakları, ihalede son teklif verme tarihinin 29 Kasım 2022 olduğunu belirtti.

    İthalatın detayları

    • 455 bin tonluk ithalatın 195 bin tonluk kısmının 7 Aralık-9 Ocak tarihleri arasında teslim alınması bekleniyor. Bu partide 25 tonun teslimatı Bandırma, 20 bin tonun Trabzon ve 50'şer bin tonun teslimatı İzmir, Tekirdağ ve Samsun limanlarından yapılacak.
    • 260 bin tonluk partide teslimatın 6 Ocak-17 Şubat tarihleri arasında yapılması hedefleniyor. Bu partinin teslimatları ise 10 bin ton olarak Trabzon limanına, 25'şer bin ton olarak Derince, İskenderun, Mersin, İzmir, Bandırma ve Karasu limanlarına ve 50'şer bir ton olarak Tekirdağ ve Samsun limanlarına gerçekleşecek.

    TMO, 455 bin ton ekmeklik buğday ithalatı için ihale açtı #1


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