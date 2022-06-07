TMO, buğday ve arpa alım detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı buğday ve arpa alım fiyatları ile ilgili olarak TMO Genel Müdürü Güldal da sektöre yansımalarını değerlendirdi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO'nun hububat alım fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

2022 hububat alım detayları belirlendi

Ton başına olmak üzere ekmeklik buğday için 6 bin 50 lira, makarnalık buğdayda 6 bin 500 lira ve arpada 5 bin 500 liralık alım fiyatı açıklandığını ifade eden Güldal, prim sisteminin uygulamaya alınıcağını duyurdu.

"Prim sistemini uygulamaya başlıyoruz"

Güldal, açıklamasında, "Bu yıl çok farklı bir alım kampanyası yürüteceğiz. TMO'nun stok ihtiyacını üreticilerimizin ürünleriyle karşılamak amacıyla farklı uygulamalara gittik. Bunlardan bir tanesi, prim sistemini uygulamaya başlıyoruz. TMO'ya ürün satan üreticilerimize buğdayda 1.000 lira, arpada ise 500 lira ton başına ilave hububat alım primi verilecek.





Ürünlerin ağustos sonuna kadar teslim edilmesi gerekiyor

Bu primi almak için üreticilerimizin bugünden itibaren 31 Ağustos'a kadar TMO'ya ürünlerini teslim etmeleri gerekmektedir. Bu primler sonbahardaki ekim döneminde üreticilerimizin hesaplarına yatırılmış olacak." diye konuştu.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki (ÇKS) üreticilere yönelik farklı bir uygulama daha yaptıkları bilgisini veren Güldal, şöyle konuştu:

"60 tona kadar ürününün primi TMO'dan alınabilecek"

"ÇKS'ye kayıtlı olmak kaydıyla üreticilerimiz, sistemdeki verimin iki katına kadar ürünlerini TMO'ya teslim edebilecek. Yani ÇKS'de 30 ton buğday veya arpa üretimi görülen üreticimiz 60 tona kadar ürününün primini TMO'dan alabilecek. Dolayısıyla bu iki uygulama da üreticilerimizin TMO'yu tercih etmeleri için önemli bir gerekçe, önemli bir teşvik."





"Birinci kalite ürünlere 100 lira uygulanacak"

Açıklanan fiyatların ikinci grup makarnalık ve ekmeklik buğdaylar için olduğunu vurgulayan Güldal, kaliteye de prim verdiklerini söyledi. Güldal, "Birinci grup daha kaliteli ürünlere de 100 lira fiyat uygulaması gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Lisanslı depo avantajı

Güldal, lisanslı depolara ürün verilmesinin de avantajları olduğuna işaret ederek, "Üreticiler, lisanslı depolara ürünlerini teslim etmeleri halinde yüzde 2'lik stopaj ve yüzde 2'lik SGK kesintilerinden muaf olacaklar. Ton başına 25 lira nakliye desteği ve teslim etmiş oldukları ürünlerin yüzde 75'ine kadar Ziraat Bankasından ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden sıfır faizle 9 ay süreyle kredi kullanabilecekler." dedi.

TMO'nun enflasyonla mücadele programında görevi olduğuna dikkati çeken Güldal, gerektiğinde piyasaya müdahale edebilmek için oluşturulması gereken stokları yurt içindeki üreticilerden almak istediklerini sözlerine ekledi.