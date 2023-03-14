TMO depremzede çiftçilerden 142 bin ton ürün aldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden etkilenen 11 ildeki çiftçilerin ürünlerinin satın alındığını duyurdu.

Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelerini kullandı:

Toprak Mahsulleri Ofisimiz tarafından, afet bölgesi ilan edilen illerde cins ve kota sıkıntı olmadan 142 bin ton ürün satın alınarak, üreticilerimize toplam 810 milyon lira ödeme yapıldı. Ürün alımlarımız devam ediyor. Depremzede çiftçilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz.