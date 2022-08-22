TMO fındık alımlarına başladı

Fındık almı için fiyat açıklanmış ve illere göre alım yapılacak tarihler de ilan edilmişti.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Ordu'da fındık alımına başladı.

TMO, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde depo kiraladı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, TMO'nun Altınordu ilçesindeki fındık alım deposunu ziyaret ederek, çalışmaları yakından inceledi.

"Fındık bahçelerinde hasat sürüyor"

Yetkililerden bilgi alan Sonel, gazetecilere, fındığın yöre halkı için oldukça önemli bir tarım ürünü olduğunu vurgulayarak, "Halen büyük bir keyifle fındık bahçelerinden ürünlerin hasadı sürüyor. Ordu'da fındık rekoltesinin 240 bin ton." dedi.

"Ordu ilk sırada"

Türkiye'nin fındık üretiminde dünyada birinci sırada yer aldığını hatırlatan Sonel, "Ülkemizde de Ordu ilk sırada. Dekarda 250 kilograma kadar verim aldığımız bahçelerimiz oldu. Burada emek gösteren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerini de kutluyorum." sözlerini paylaştı.





Üreticinin TMO'ya gelme süreci

Fındığını satmak isteyen üretici önceden "www.tmo.gov.tr" adresi üzerinden randevusunu aldı.

Üretici bahçelerin hasadını tamamlayarak ürününü patoza verdi.

Ardından fındığını kurutan üreticinin TMO'ya ilgisi ilk gün oldukça fazla oldu.

Giresun kalite fındık 53, levant kalite 52 ve sivri kalite ise 51 lira

AA'nın haberine göre, Giresun kalite fındığın kilogramını 53, levant kaliteyi 52 ve sivri kaliteyi 51 liradan alıyor.