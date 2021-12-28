TMO girdi maliyetlerini dikkate alarak alım fiyatı açıklayacak

TMO, buğday, arpa ve diğer tarım ürünlerinin alım fiyatlarını bu yıl yaptığı gibi, üretimi etkileyen tüm maliyet unsurlarını hesaba katarak açıklayacağını duyurdu.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO'nun özellikle hububat ve bakliyat piyasalarında düzenleyici, istikrarı sağlayıcı rolü olduğuna dikkati çekerek, kuraklığın sektörde önemli ölçüde etkili olduğunu dile getirdi.

"REKOLTE KAYIPLARININ YAŞANDIĞI BİR YIL GERİDE KALDI"

Güldal, tarımsal üretimin devam ettiği ama kuraklık dolayısıyla yüzde 30'a varan Rekolte kayıplarının yaşandığı bir yılın geride bırakıldığını belirtti.

GEÇEN SENEDEN BU YANA FİYATLAR ÜRETİCİ LEHİNE GELİŞTİ

Artan maliyetleri ve kuraklık etkisini dikkate alarak alım fiyatları açıkladıklarına işaret eden Güldal, "2021 yılı hasat dönemi başlangıcı olan mayısta hububat alım fiyatlarımızı üreticilerimizin beklentilerine göre yüzde 36 artırarak açıkladık. O dönemde 2 bin 250 lira ekmeklik buğday, 2 bin 450 lira makarnalık buğday için alım fiyatı açıkladık. Kuraklığın etkisinin belirginleşmesiyle beraber piyasada bu fiyatların üzerinde üretici lehine fiyatların geliştiğini görüyoruz." diye konuştu.

"STOK VE ARZ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN SORUN YOK"

Güldal, TMO'nun görevlerinden birisinin de üreticileri üretim döneminde korumak kollamak, tüketim döneminde de tüm halkın gıda güvenliği için tedbir almak olduğunu vurgulayarak, bunun için TMO'nun stoklarına sürekli takviye yapıldığını ifade etti. Güldal, "Geldiğimiz gün itibarıyla şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, Türkiye'de hububat üretiminde her ne kadar olumsuz tesirlerden dolayı azalma olsa da stok ve arz güvenliği açısından herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir." dedi.

"ALIM FİYATLARINI ÜRETİMİ ETKİLEYEN TÜM MALİYETLER ÜZERİNDEN HESAPLAYACAĞIZ"

Güldal, TMO olarak ekim döneminde yeni hasat döneminin hazırlıklarını yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Ekim ve kasım aylarında hep şu mesajı verdik, elbette girdi fiyatları yükseldi, tohum, gübre, ilaç mazot gibi bazı girdilerin fiyatlarında yükselişler söz konusu oldu. Gelecek yıl da üretimi etkileyen tüm maliyet unsurlarını hesaba katarak buğday, arpa ve diğer tarım ürünlerinin alım fiyatlarını açıklayacağız, ilan edeceğiz ve o fiyatlar üzerinden de alım yapma taahhüdünde bulunacağız. Dolayısıyla üreticilerimizin maliyetlerinin artmasından dolayı ürünlerinin değerinin azalacağı veya değerini bulamayacağı gibi bir endişeye kapılmalarına gerek yoktur."