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    TMO ihalelerinde ek fiyat farkı verilebilecek

    Bugün TMO'nun ihalelerinde ek fiyat farkı verilebileceği içerek kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • 28.05.2022 - 11:38
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    TMO ihalelerinde ek fiyat farkı verilebilecek

    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nün (TMO) ithalat yoluyla yapacağı tarımsal ürün alımlarıyla mal ve hizmet alımlarında Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde ek fiyat farkı verilebilecek, sözleşmeler devredilebilecek.

    Öte yandan, TMO'nun Resmi Gazete'de yayımlanan diğer bir yönetmeliğiyle mal ve hizmet alım ihalelerine ek fiyat farkı ve sözleşmenin devrine ilişkin de aynı hükümler getirildi.

    Ek fiyat farkı verilebilecek

    TMO'nun konuya ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak, yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, ithalat yoluyla yapılacak tarımsal ürün alımları ile buna ilişkin hizmet alımları ihaleleri kapsamında, Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, ek fiyat farkı verilebilecek veya bu sözleşmeler devredilebilecek.

    30 gün içinde yazılı başvuru yapılabilecek

    Ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenici, 30 gün içinde yazılı başvuracak.

    Sözleşmeler, yüklenicinin 120 gün içerisinde idareye yazılı başvuruda bulunmasıyla devredilebilecek.

    TMO tarafından, 30 gün içerisinde başvuruya ilişkin karar alınacak. TMO'nun sözleşmenin devrine onay vermesi halinde, yüklenici tarafından devre ilişkin işlemler onay tarihini takip eden 30 günde tamamlanacak. İşlemlerin tamamlanmaması halinde başvuru yapılmamış kabul edilecek.

    TMO ihalelerinde ek fiyat farkı verilebilecek #1


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