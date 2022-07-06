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    TMO kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatını belirledi

    TMO, kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatı ton başına 14 bin lira olarak belirlediğini açıkladı.
    • 06.07.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 06.07.2022 - 09:43
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    TMO kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatını belirledi

    Kırmızı mercimek hasadının mayıs ayının son haftasında başladı.

    Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından piyasaların kırmızı mercimek üreticilerinin lehine olacak şekilde düzenlenmesi ve oluşabilecek üretici mağduriyetlerinin önlenmesi için alım fiyatı açıklandı.

    Kırmızı mercimek üretiminin yüzde 75 artması bekleniyor

    TMO tarafından, 2022 dönemi kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatına ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'de 2022 yılı kabuklu kırmızı mercimek üretiminin geçen yıla göre yüzde 75 artışla 400 bin ton olacağının öngörüldüğü belirtildi.

    Kırmızı mercimek alım fiyatı ton başına 14 bin lira oldu

    AA'nın haberine göre, kırmızı mercimek hasadının mayıs ayının son haftasında başladığı ve hasat başlangıcından bugüne kadar piyasaların yakından takip edildiği ifade edilen açıklamada, piyasaların kırmızı mercimek üreticilerinin lehine olacak şekilde düzenlenmesi, oluşabilecek üretici mağduriyetlerinin önlenmesi ve üretimin sürdürülebilirliğinin temin edilmesi amacıyla kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatının ton başına 14 bin lira olarak belirlendiği vurgulandı.

    Üreticiye destekler devam edecek

    Açıklamada, üreticilerin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca verilen mazot, gübre, sertifikalı tohumluk ve fark ödemesi desteklerini almaya devam edeceği kaydedildi.

    Geçici alım merkezlerinde hizmet bedeli kesintisi yapılmayacak

    Ofisin, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacağı, ürün bedeli ödemelerinin, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacağı belirtilen açıklamada, önceki yıllardan farklı olarak bu dönemde geçici alım merkezlerinde hizmet bedeli kesintisi yapılmayacağı ifade edildi.

    TMO kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatını belirledi #1

    Alımlar randevulu sistemle yapılacak

    Açıklamada, TMO'nun üreticilerin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla hububat alımlarında uyguladığı randevulu alım sistemine kabuklu kırmızı mercimek alımlarında da devam edeceği, randevuların internet üzerinden "www.tmo.gov.tr", "randevu.tmo.gov.tr" adreslerinden ya da yine internet sitesi üzerinden şube müdürlükleri ile ajans amirliklerinden alınabileceği bilgisi verildi.


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