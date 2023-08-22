TMO: Mısır alım fiyatı ton başına 6 bin lira Toprak Mahsulleri Ofisi, 2023 yılı sezonuna ait ton başına mısır alım fiyatını açıkladı.

AA

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), mısır alım fiyatının 6 bin lira olarak belirlendiğini duyurdu.

TMO, mısır hasadının ağustos ayının ilk haftasında Adana ve Hatay’da lokal olarak başladığını ve ülke genelinde bugün itibariyle yaklaşık yüzde 8 seviyesine gelindiğini bildirdi.

Ofis'in paylaştığı bilgilere göre, 2023 yılı mısır üretiminin geçen yıla göre aynı seviyede 8,5 milyon ton olacağı tahmin ediliyor.

Ton başına 6 bin lira verilecek

TMO, sosyal medya hesabından "Mısır alımları başlıyor" diyerek açıkladığı mesajında şu bilgiyi aktardı:

Toprak Mahsulleri Ofisi, 2023 sezonu mısır alım fiyatı ton başına 6 bin TL olarak belirlendi.

Mısır alım şartları

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacak.

TMO, Türkiye genelinde bulunan işyerlerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda mısır alım faaliyeti gösterecek.

Çiftçilerin ürünleri randevulu sisteme göre pazar günleri hariç haftanın 6 gününde yapılabilecek.

Randevular yarın (23 Ağustos 2023) saat 10.00’dan itibaren alınabilecek.

Alımlara TMO işyerlerinde 24 Ağustos 2023’ten itibaren, lisanslı depolar üzerinden ise yine randevulu olarak 28 Ağustos 2023’ten itibaren başlanacak.

Ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatına (TMO ve ELÜS) müteakip 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak.

Lisanslı depolara ürün teslim etmesi halinde üretici bekleyen ayrıcalıklar:

TMO, mısır alım fiyat ve koşullarını açıklarken lisanslı depolara yapılacak teslimatlarda üreticiyi bekleyen şartları ise şöyle belirtti: