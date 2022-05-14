Petrol
111.22
3.51%
Euro
16.11
0.67%
Dolar
15.48
0.61%
Altın
921.68
-0.14%
Borsa
2419
1.18%
Bitcoin
462.916
-4.46%
BTXN Coin
13.97
-14.97%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    TMO yem bitkilerini destekli fiyattan satmaya devam edecek

    Yem fiyatları, et ve süt ürünleri fiyatlarını tektiklediği için TMO devreye girdi ve yeni bir açıklama yaparak yem bitkilerini destekli fiyattan satmaya devam edeceğini açıkladı.
    • 14.05.2022 - 15:46
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 16:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TMO yem bitkilerini destekli fiyattan satmaya devam edecek

    Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yeni bir fiyat artışına yer vermemek için mayıs ayında yem bitkilerini, yem sanayicilerine destekli fiyattan satmaya devam edeceğini duyurdu. 

    Bu kapsamda, 2021 yılı hasat döneminde yaşanan kuraklığın ardından gereken tedbirleri ivedilikle alan TMO, iştigal alanına giren ürünlerde piyasadaki arz açığını gidermek üzere çalışmalara başladı.

    Hedef, hayvancılık sektörünün yem maliyetlerinin düşürülmesi

    AA'nın haberine göre, TMO, söz konusu çalışmalardan biri olan yem regülasyonu çerçevesinde, stoklarındaki yem ham maddelerini 2021 Temmuz'dan itibaren besici ve yetiştiriciler ile yem üreticilerine satışa açarken, bu çalışmayla hayvancılık sektörünün yem maliyetlerinin düşürülmesi hedeflendi.

    Yapılan uygun fiyatlı ham madde satışları ile hayvancılık sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sağlandı.

    Arpa üretimi yüksek seviyede bekleniyor

    Bu yıl, ülkenin arpa üretimi geçen yılın üzerinde ve son yılların en yüksek seviyesinde bekleniyor.

    Bu nedenle TMO, normal üretim dönemlerinde üreticilerin ürün arzından olumsuz etkilenmemesi amacıyla, hasat devam ederken satış gerçekleştirmiyor.

    Halihazırda arpa hasadının ülkenin belirli yörelerinde başlamış olması ve kısa zamanda hasadın yaygınlaşacak olması nedeniyle, TMO'nun arpa satışlarına hasat süresince ara verilirken, arpa satışlarına 2022 hasadının tamamlanmasını müteakip yeniden başlanacak.

    yem bitkisi

    Mısır hasadı öncesinde mayıs ayında 225 bin ton mısır tahsis edildi

    Türkiye'nin 2022 mısır hasadı ağustos ayından sonra başlayacağından, TMO'nun kanatlı sektörüne (yumurta ve beyaz et) ve süt üreticilerine yönelik mayıs ayında 225 bin ton mısır tahsis edildi, teslimat süreci de başladı.

    Mısır satış ve teslimatlarına haziran ayında da devam edilmesi planlanıyor.
    TMO tarafından piyasalar yakından takip edilirken, piyasa istikrarına yönelik gereken tüm tedbirler de alınacak.


    İlginizi Çekebilir

    Arnavutköy'de tekmeli yumruklu yol verme kavgası
    İç Haber

    Arnavutköy'de tekmeli yumruklu yol verme kavgası

    Nureddin Nebati: Enflasyonu düşürme çalışmaları aralıksız sürüyor
    Ekonomi

    Nureddin Nebati: Enflasyonu düşürme çalışmaları aralıksız sürüyor

    Ücretsiz Borsa takip programı sayesinde zengin ol!
    MT5App

    Ücretsiz Borsa takip programı sayesinde zengin ol!

    Görüş Bildir