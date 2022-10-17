TMO'da arpa alım taban fiyatları belirlendi

Fiyat, piyasanın yaklaşık yüzde 20 altında ton başına 5 bin 250 lira olarak belirlendi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yem regülasyonu çerçevesinde arpa satışları için düğmeye bastı.

TMO, arpa satış fiyatıyla ilgili açıklama yaptı.

Konuyla ilgili olarak, "Arpa satışlarında besici ve yetiştiricilerimizin talepleri, üretici örgütleri aracılığıyla 17-24 Ekim tarihleri arasında alınacaktır.

Ton başına 5 bin 250 lira

Arpa satış fiyatı, piyasa fiyatlarının yaklaşık yüzde 20 altında olmak üzere ton başına 5 bin 250 TL olarak belirlenmiştir." denildi.

TMO'nun önümüzdeki süreçte de güçlü stokları sayesinde piyasa istikrarını sağlamaya devam edeceği vurgulandı.

"Ekmek üreticilerimizin maliyetlerinin azaltılmasına katkı sunuldu"

Açıklamada ayrıca, "2021/22 sezonunda un ve yem regülasyonu çalışmaları başarıyla yürütülerek hububat piyasalarında istikrar sağlanmış, ekmek üreticilerimiz ile besici ve yetiştiricilerimizin maliyetlerinin azaltılmasına katkıda bulunulmuştur.





"Stoklarımızın takviyesi kesintisiz devam edecek"



2022/23 sezonunda da aynı anlayış içerisinde un ve yem regülasyon çalışmarına devam edilmektedir. Bu kapsamda TMO tarafından besici ve yetiştiricilerimizin uygun fiyatla yem temin edebilmesini sağlamak amacıyla arpa tahsis ve satışları başlatılmıştır.

İçinde bulunduğumuz olağandışı piyasa koşullarında piyasa istikrarını sağlamak üzere kuruluşumuzun her türlü yetkisi mevcuttur. Stoklarımızın takviyesi ve piyasaya ürün arzımız yeni hasada kadar kesintisiz devam edecek." ifadelerine yer verildi.