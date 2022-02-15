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- TMO'dan 255 bin ton yemlik arpa alımı ihalesi
TMO'dan 255 bin ton yemlik arpa alımı ihalesi
TMO, yaklaşık 255 bin ton yemlik arpa alımı için uluslararası ihale açtı.
- REUTERS
- 15.02.2022 - 08:48
Avrupalı ticaret kaynakları, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açtığı yaklaşık 255 bin ton yemlik arpa alımı için uluslararası ihale kapsamında 22 Şubat'a kadar teklif toplanacağını belirtti.
TESLİMATLAR MART AYINDA
Teslimatların 1-31 Mart tarihleri arasında Derince, İskenderun, Mersin, Samsun ve Trabzon limanlarına yapılması talep ediliyor.