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    TMO'dan 255 bin ton yemlik arpa alımı ihalesi

    TMO, yaklaşık 255 bin ton yemlik arpa alımı için uluslararası ihale açtı.
    • REUTERS
    • 15.02.2022 - 08:48
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    TMO'dan 255 bin ton yemlik arpa alımı ihalesi

    Avrupalı ticaret kaynakları, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açtığı yaklaşık 255 bin ton yemlik arpa alımı için uluslararası ihale  kapsamında 22 Şubat'a kadar teklif toplanacağını belirtti.

    TESLİMATLAR MART AYINDA

    Teslimatların 1-31 Mart tarihleri arasında Derince, İskenderun, Mersin, Samsun ve Trabzon limanlarına yapılması talep ediliyor.

    arpa ihalesi


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