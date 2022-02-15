TMO'dan 255 bin ton yemlik arpa alımı ihalesi

TMO'dan 255 bin ton yemlik arpa alımı ihalesi

TMO, yaklaşık 255 bin ton yemlik arpa alımı için uluslararası ihale açtı.

Avrupalı ticaret kaynakları, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açtığı yaklaşık 255 bin ton yemlik arpa alımı için uluslararası ihale kapsamında 22 Şubat'a kadar teklif toplanacağını belirtti.

TESLİMATLAR MART AYINDA

Teslimatların 1-31 Mart tarihleri arasında Derince, İskenderun, Mersin, Samsun ve Trabzon limanlarına yapılması talep ediliyor.