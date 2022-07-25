TMO’dan buğdaya 1 lira, arpaya 50 kuruş destek ödemesi

Arpa ve buğday üreterek TMO’ya satan çiftçiler için ödenecek bedelleri almak isteyenlere son tarih ve şartlar hatırlatıldı.

Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO), arpa ve buğday ürünlerini satan ve bu satışlarını belgelendiren çiftçilere buğday için kilogram başına 1 lira, arpa için ise 50 kuruş destekleme ödemesi yapacak.

16 Eylül'e kadar TMO'ya başvurulmalı

Programdan yararlanabilmeleri için çiftçilerin TMO’ya yapacağı son başvuru tarihi ise 16 Eylül olarak bildirildi.

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticiler yararlanacak

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Bu sezonda TMO’ya arpa ve buğday satan üreticilerimize yönelik destekleme ödemesi, 2022 yılında arpa ve buğday üretimi yaparak ürünlerini TMO’ya satan ve bu satışlarını belgelendiren çiftçilere buğday için kilogram başına 1 lira, arpa için 50 kuruş olarak ödenecektir. Bu desteklemeden yararlanan üreticilerimiz, belirtilen şartları sağlamaları halinde diğer desteklerden de faydalandırılacaktır. Söz konusu desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerimizin 16 Eylül 2022 tarihi mesai bitimine kadar Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerimizden temin edecekleri dilekçe ve TMO’dan alınan alım satım belgeleri ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.” diye konuştu.