TMO'dan ürün alım rekoru Toprak Mahsulleri Ofisi, Türk tarım üreticisinin ürünlerini teslim ederek piyasa şartlarında ödemelerini aldığı önemli bir destekçi olarak faaliyetlerine devam ediyor.

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınan ürünün 10 milyon tonu geçerek tüm zamanların en yüksek miktarına ulaştığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, TMO'nun ürün alımlarına ilişkin bilgi vererek, şu değerlendirmeyi yaptı:

2023 yılında TMO tarafından alınan ürün miktarı 10 milyon tonu geçerek tüm zamanların en yüksek alım rekoruna ulaştı.

"Üreticilerimize 40,5 milyar lira ürün bedeli ödedik"