TMO'nun etkisiyle ayçiçeği yağı fiyatları düşmeye başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, 5 litrelik ürünlerin fiyatının düştüğünü aktararak ayçiçeğinde arz açığı yaşandığını, bunun da ayçiçeği yağı ihtiyacını beraberinde getirdiğini söyledi.

TMO'NUN AYÇİÇEĞİ YAĞI TEDARİK YETKİSİ VAR

Salgın şartlarından dolayı dünya fiyatlarının artmasının da iç piyasadaki ayçiçeği yağı fiyatlarına yansıdığına, dış piyasa ve döviz kurunun da etkileriyle fiyatların beklenmedik ölçüde yükseldiğine işaret eden Güldal, piyasa regülasyonu amacıyla TMO'ya ayçiçeği yağı tedarik yetkisi verildiğini dile getirdi.

Güldal, bu kapsamda dış alım yöntemiyle getirilen ham yağı rafine olarak tüketicilere sunmaya başladıklarını ve toplamda 6 bin ton ayçiçeği yağı tedarik ettiklerini bildirdi.

"5 LİTRELİK AYÇİÇEĞİ 59 LİRA"

Güldal, şöyle devam etti: "5 litrelik ambalajlarla 59 liraya piyasadaki en uygun fiyatlı ayçiçeği yağını satışa sunduk. 3 haftalık süre boyunca 2 bin tonun üzerinde rafine yağı piyasaya arz ettik. Tüketicilerimiz satış noktalarımızda ayçiçeği yağına büyük rağbet gösteriyor. Halihazırda TMO'nun perakende satış noktalarında ve PTTAVM üzerinden satışlarımız devam ediyor."

"ÜRETİMİN ARTACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Marketlerden de TMO'nun ayçiçeği yağına talep olduğunu ve bunları değerlendirdiklerini söyleyen Güldal, tavsiye edilen satış fiyatlarının esas alınması kaydıyla bu talepleri de göz önünde bulundurduklarını ve ürünlerin kısa sürede bazı marketlerde yer alacağını kaydetti.

"BU YIL DAHA FAZLA AYÇİÇEĞİ EKİLECEK"

Güldal, dünyada ve Türkiye'de bu yıl ayçiçeği ekilişlerinin daha fazla olmasını ve üretimin artmasını öngördüklerini de sözlerine ekledi.